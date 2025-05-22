Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, güncelleme desteğini sonlandıracağı telefon modellerini güncelledi. 2025 Haziran itibarıyla Redmi ve POCO markalarına ait 7 akıllı telefon modeli, artık Android güncellemesi almayacak. Yani telefonlar kullanılabilir olsa dahi çok kısa süre içinde 'tarihe karışacak'.

TELEFON MODELLERİ LİSTELENDİ

Xiaomi'nin EOL (End-of-Life) yani "kullanım ömrü sonu" listesine aldığı modeller şöyle:

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi K50i

POCO X4 GT

POCO C40

Redmi K40S

POCO F4

Bu cihazlar, Haziran 2025 itibarıyla resmi olarak yazılım desteği alamayacak.

GÜNCELLEME DESTEĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Cihazların güncelleme listesinden çıkarılması sadece Android yükseltmesi almamak anlamına gelmiyor, aynı zamanda:

Güvenlik açıkları kapatılmayacak,

Yeni çıkan uygulamalar ile uyumsuzluk yaşanabilecek,

Sistem hataları düzeltilmeyecek,

Ve en önemlisi, cihazlar siber saldırılara açık hale gelecek.

Bu maddeler cihazın fiziksel olarak çalışmaya devam etmesini engellemese de güvenlik açısından ciddi riskler doğuruyor.

KULLANICILAR NE YAPMALI?

Eğer bu modellerden birini kullanıyorsanız güncellemelerin sona ereceği Haziran 2025 tarihinden itibaren cihazınızı yedeklemeniz, verilerinizi korumanız ve mümkünse yeni bir cihaza geçiş yapmanız öneriliyor. Ayrıca Xiaomi'nin EOL (Kullanım Ömrü Sonu) listesine periyodik olarak göz atmak, hangi cihazların ne zaman destek dışında kalacağını önceden öğrenmek açısından faydalı olabilir.