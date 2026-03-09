Arabada double teyp yasak mı? CarPlay ve Android Auto kullanılabilir mi?

Araç içi multimedya sistemleri son yıllarda sürücüler için vazgeçilmez hale geldi. Ancak özellikle sonradan takılan ekranlı double teyp sistemleriyle ilgili yeni trafik düzenlemesi, sürücüler arasında ciddi bir kafa karışıklığı oluşturdu. 27 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7574 sayılı Kanun ile birlikte Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler, araçlarda kullanılan görüntü ve iletişim cihazlarına yönelik bazı yeni kurallar getirdi. Peki, arabada double teyp yasak mı? Detaylar....

YENİ TRAFİK DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

27 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7574 sayılı Kanun, Karayolları Trafik Kanunu'nda önemli değişiklikler yapılmasını öngörüyor. Yeni düzenlemenin odak noktası ise sürüş güvenliğini artırmak ve sürücünün dikkatini dağıtan teknolojik unsurları sınırlandırmak.

Özellikle araçlarda kullanılan:

görüntü cihazları,

ses ve müzik sistemleri,

haberleşme ekipmanları,

ekranlı multimedya cihazları,

daha sıkı bir şekilde denetlenebilecek.

Yetkililer, son yıllarda araçlarda kullanılan büyük ekranlı multimedya sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte sürüş sırasında dikkat dağınıklığına bağlı kazaların arttığını belirtiyor. Bu nedenle düzenleme, sürücünün dikkatini dağıtma potansiyeli taşıyan cihazların kullanımını belirli kurallara bağlıyor.

Yeni yasa kapsamında özellikle seyir halindeyken video izlenmesi, sürücünün görüş alanını kapatan ekranlar ve standart dışı montajlar ciddi yaptırımlara neden olabilecek.

ARABADA DOUBLE TEYP YASAK MI?

Yeni düzenlemenin ardından sürücüler arasında en çok konuşulan konulardan biri de arabada double teyp yasak mı sorusu oldu.

Yasa incelendiğinde araçlarda kullanılan double teyp veya multimedya ekranlarının tamamen yasaklandığına dair açık bir ifade bulunmuyor. Ancak bazı önemli kriterler öne çıkıyor.

Standartlara Uygun Kullanım Önemli

Double teyp sistemleri şu durumlarda genellikle sorun oluşturmaz:

araç içi standart montaj alanına takılmış olması, sürücünün görüş alanını engellememesi, seyir sırasında video oynatılmaması, dikkat dağıtacak uygulamaların kullanılmaması,

Buna karşılık sonradan takılan ve büyük ekranlı, sürüş güvenliğini etkileyen veya görüşü kısıtlayan sistemler denetimlerde sorun yaratabilir.

Uzmanlara göre trafik ekipleri özellikle şu durumlara dikkat ediyor:

ön cam hizasına yakın ekranlar,

torpido üzerine sabitlenen büyük monitörler,

sürüş sırasında film veya video izlenmesi,

Bu tür kullanım şekilleri sürüş güvenliği açısından riskli kabul edildiği için cezai işlem uygulanabiliyor.

Fabrika Çıkışlı Multimedya Sistemleri

Araç üreticileri tarafından fabrika çıkışlı olarak sunulan multimedya sistemleri ise genellikle güvenlik standartlarına uygun şekilde tasarlanıyor. Bu nedenle bu sistemler çoğu durumda yeni düzenlemenin dışında değerlendiriliyor.

Otomotiv uzmanlarına göre üreticilerin entegre ettiği sistemler:

sürüş sırasında video oynatmayı sınırlandırır

navigasyon ve sürüş destek özellikleri sunar

sürücünün görüş alanını engellemez

Bu nedenle fabrika çıkışlı sistemlerin yasak kapsamına girmesi beklenmiyor.

CARPLAY VE ANDROİD AUTO YASAKLANMADI

Yeni düzenlemenin ardından sürücüler arasında ortaya çıkan bir başka soru da akıllı telefon entegrasyon sistemlerinin yasaklanıp yasaklanmadığı oldu.

Kanunda Apple CarPlay ve Android Auto gibi sistemleri doğrudan yasaklayan herhangi bir madde bulunmuyor.

Bu sistemler genellikle şu amaçlarla kullanılıyor:

navigasyon

müzik kontrolü

eller serbest telefon görüşmesi

mesaj bildirimleri

Bu özellikler sürüşe yardımcı olduğu için genel değerlendirmelere göre yasal kullanım kapsamında kabul ediliyor.

Ancak burada belirleyici unsur yine kullanım şekli.

Eğer bu sistemler üzerinden:

video izlenmesi

sürüş sırasında film oynatılması

dikkat dağıtıcı uygulamalar

kullanılırsa bu durum trafik güvenliği açısından ihlal sayılabiliyor.