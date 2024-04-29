Google Play Store'a aynı anda indirme özelliği geldi

Son dönemlerde yeni işletim sistemi Android 15 için yoğun mesai harcayan Google, uygulamalarını da bir kenara atmıyor. Bu kapsamda şirket, Play Store için de önemli yenilikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu yenilikler de kullanıcı deneyimini artırıyor. Son olarak Google, Play Store için 2019 yılında beri test ettiği aynı anda indirme özelliğini kullanıma sundu. Peki bu ne işe yarıyor? İşte yeniliğin detayları…

Play Store için aynı anda indirme özelliği kullanıma sunuldu!

Android kullanıcılarının bildiği üzere Play Store üzerinden birden fazla uygulama aynı anda indirmeye çalışıldığında, bu uygulamalar sırayla ve tek tek indiriliyor. Yani tüm uygulamalar bir arada indirilemiyor. Buna karşın iPhone kullanıcıları için App Store, aynı anda birden fazla uygulamanın indirilmesine olanak tanıyor. Neyse ki Play Store da nihayet bu imkanı tanımaya başladı.

Google, Play Store için kullanıcıların aynı anda birden fazla uygulamayı indirmesine olanak tanıyan özelliği geniş kapsamda kullanıma sunmaya başladı. Şirket, bu yeniliği 2019 yılından beri test ediyordu. Biz de kontrol ettik ve özelliğin yayınlandığını gördük.

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Söz konusu özelliğe göre en fazla iki uygulamanın aynı anda indirilmesine izin verildiğini gördük. Üçüncü ve sonraki uygulamalar, sırada bekliyor. Bu yenilikle ilgili yapılan ilk sızıntılar, aynı anda beş uygulamanın indirilebileceğini söylüyordu. Buna göre şirketin önümüzdeki dönemlerde sayıyı artırabileceği tahmin ediliyor.

Google Play Store için aynı anda indirme özelliğinin sizin için de kullanıma sunulup sunulmadığını kontrol edebilirsiniz. Bunun için uygulama mağazasına girdikten sonra birden fazla uygulama indirmeyi deneyebilirsiniz. Eğer yeniliğin henüz size ulaşmadığını fark ettiyseniz, birkaç gün sonra tekrardan kontrol etmenizde fayda var.

Google, mobil uygulamaları için oldukça önemli özellikler üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda şirket, önümüzdeki haftalarda önemli yenilikler ile karşımıza çıkabilir. Neler ile karşılaşacağımızı hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni özelliği nasıl buldunuz, sizce gerekli miydi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.