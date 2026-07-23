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WhatsApp'a bomba gibi 4 yeni özellik geldi

WhatsApp'a bomba gibi 4 yeni özellik geldi
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WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirecek dört yeni özelliğini duyurdu. Güncellemeyle birlikte iPad'den telefona ihtiyaç duymadan hesap oluşturulabilecek, Apple CarPlay ve Android Auto'da araç içi kullanım genişletilecek, PDF dosyaları uygulama içinde düzenlenebilecek ve Apple Music ile Spotify'da dinlenen şarkılar WhatsApp Durumu'nda paylaşılabilecek. Yenilikler kademeli olarak kullanıcılara sunulacak.

WhatsApp, resmi blogu üzerinden yaptığı açıklamayla kullanıcı deneyimini geliştirecek dört yeni özelliği duyurdu. Şirket, güncellemelerin farklı cihazlar arasında geçişi kolaylaştırmayı ve uygulamanın günlük kullanımını daha pratik hale getirmeyi amaçladığını belirtti.

İPAD'DEN BAĞIMSIZ HESAP OLUŞTURULABİLECEK

WhatsApp, geçen yıl kullanıma sunduğu iPad uygulamasına kullanıcıların uzun süredir beklediği bir özelliği ekledi. Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, telefonlarını bağlamaya gerek kalmadan doğrudan iPad üzerinden WhatsApp hesabı oluşturabilecek ve uygulamayı bağımsız şekilde kullanabilecek.

ARAÇ İÇİ KULLANIM DAHA PRATİK HALE GELİYOR

Apple CarPlay ve Android Auto desteği de yeni güncellemeyle genişletildi. Kullanıcılar artık ellerini kullanmadan gelen mesajları dinleyebilecek, sesli olarak yanıt verebilecek, arama yapabilecek, arama geçmişini görüntüleyebilecek ve sık kullanılan kişilere daha hızlı erişebilecek.

PDF BELGELERİ UYGULAMA İÇİNDE DÜZENLENEBİLECEK

WhatsApp'ın web ve masaüstü sürümlerine eklenen bir diğer yenilik ise PDF desteği oldu. Adobe Acrobat altyapısıyla çalışan özellikle birlikte kullanıcılar, PDF dosyalarını indirmeden açabilecek, belgeler üzerinde not alabilecek ve önemli bölümleri vurgulayabilecek.

SPOTIFY VE APPLE MUSIC ŞARKILARI DURUM'DA PAYLAŞILABİLECEK

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, Apple Music ve Spotify üzerinden dinledikleri şarkıları doğrudan WhatsApp Durumu'nda paylaşabilecek. Şirket, bu özellikle kullanıcıların dinledikleri içerikleri arkadaşlarıyla daha kolay paylaşmasını hedeflediğini ifade etti.

KADEMELİ OLARAK KULLANIMA SUNULACAK

WhatsApp, duyurduğu dört yeni özelliğin tüm kullanıcılara aynı anda sunulmayacağını belirtti. Güncellemelerin önümüzdeki günlerde Android, iOS, web ve masaüstü platformlarında kademeli olarak dağıtılması bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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