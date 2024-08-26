İşCep antivirüs aktiftir ne demek? İşCep antivirüs nasıl kapatılır?

İşCep antivirüs aktiftir ne demek? İşCep uygulamasına girdiğinizde bildirim olarak çıkan İşCep antivirüs aktiftir bildirimi ne demek nasıl kapatılır ve neden çıkar merak ediliyor. İşCep mobil uygulamasında her girişte çıkan İşCep antivirüs nedir, kapatma nasıl yapılır araştırılıyor. Peki, İşCep antivirüs aktiftir ne demek? İşte, İşCep antivirüs aktiftir nedir, iyi mi, ne yapmalı yanıtı ve İşCep antivirüs ile ilgili detaylar haberimizde...

İŞCEP ANTİVİRÜS AKTİFTİR NE DEMEK?

İşCep antivürüs aktiftir, İşCep tarafından uygulamaya girdiğinizde zararlı yazılımlara karşı koruyucu bir sistemin aktif hale geldiği anlamına gelmektedir. Uygulamaya her girişinizde otomatik olarak İşCep antivürüs aktif hale gelir. İşCep Antivirüs, Android işletim sistemli telefonlarda zararlı yazılımların neden olabileceği finansal kayıpları ve bilgi hırsızlığını önlemek için bilinen zararlı yazılımların indirilmesini engelleyen ve mevcut zararlı yazılımların kaldırılmasını sağlayan bir çözümdür.

Profil ve Ayarlar/Güvenlik/Antivirüs menüsünden açık hale getirebilir, "Diğer Uygulamaların Üstünde Göster/Tüm Dosyalara Erişim" izinlerini vererek aşağıdaki özelliklerden yararlanabilirsiniz.

İŞCEP ANTİVİRÜS AKTİFTİR BİLDİRİMİ NEDEN ÇIKAR?

SMS, e-posta ile gelen veya sosyal medyadaki bir linke tıklanması sonrasında zararlı yazılımlar; cihaz içerisindeki dosyalara erişim sağlayarak kullanıcıların fotoğraf, dosya, mesaj, şifreler, rehber ve arama bilgileri gibi kişisel bilgilerine erişim sağlayabilir. İşCep antivirüs otomatik olarak uygulamaya her girişinizde zararlı bir yazılıma maruz kalmasanız bile aktif hale gelir.

İŞCEP ANTİVÜRÜS NEDİR, NE İŞE YARAR?

İşCep Antivirüs şunları yapabilir:

Zararlı yazılım taraması yapılabilir.

Kullanıcılar zararlı yazılımın kaldırılması için yönlendirilir.

SMS, e-posta ile gelen veya sosyal medyadaki bir linke tıklanması sonrası zararlı yazılımın indirilmesi engellenir.

Kullanıcıların fotoğraf, dosya, mesajlar, rehber gibi kişisel bilgileri korunur.

Android telefonlarda, İşCep'ten Profil ve Ayarlar/Güvenlik/Antivirüs menüsünden "Diğer Uygulamaların Üstünde Göster/Tüm Dosyalara Erişim" izinlerini vererek "antivirüs" özelliğinden yararlanabilirsiniz.

İŞCEP ANTİVİRÜS NASIL KAPATILIR?

İşCep antivirüs kapatma için İşCep mobil uygulaması üzerinden profil ve ayarlara tıklayarak güvenlik sekmesinden İşCep antivirüsü kapatabilirsiniz.

İŞCEP ANTİVİRÜS BİLDİRİMİ KAPATMA

İşCep antivirüs bildirimini yukarıda tarif ettiğimiz şekilde bildirimden kaldırabilirsiniz. Ayrıca telefonun ayarlarında yer alan bildirimler sekmesinden de İşCep bildirimlerini kapatabilirsiniz. Ancak banka online işlemleriniz için bildirimleri kapatmamanızı tavsiye ederiz.