Türkiye'de 2026 yılında yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi, özellikle araçlarda kullanılan multimedya sistemleri konusunda önemli tartışmaları beraberinde getirdi. 27 Şubat 2026 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 7574 sayılı Kanun ile Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler, sürüş güvenliğini doğrudan etkileyen ses, görüntü ve haberleşme cihazlarının kullanımına yeni sınırlar getirdi. Peki, Arabalarda sonradan takılan multimedya ekran yasak mı, cezası ne kadar? CarPlay ve Android Auto yasaklandı mı? Detaylar...

ARABALARDA SONRADAN TAKILAN MULTİMEDYA EKRAN YASAK MI?

Yeni trafik düzenlemeleriyle birlikte özellikle sonradan takılan ekranlı double teyp ve multimedya sistemleri tartışmaların merkezine yerleşti. Çünkü yapılan değişiklikler, sürücünün görüş alanında bulunan ve dikkat dağıtma potansiyeli olan görüntü cihazlarına daha sıkı kurallar getiriyor.

Bu kapsamda araçlara sonradan eklenen ve standart dışı kabul edilen büyük ekranlı multimedya sistemleri doğrudan hedef alınmış durumda. Ancak düzenleme bu cihazların tamamen yasaklandığını söylemiyor. Asıl önemli nokta, cihazın sürücünün görüşünü engelleyip engellemediği ve sürüş sırasında dikkat dağıtacak şekilde kullanılıp kullanılmadığı.

Yetkililerin değerlendirmelerine göre özellikle şu durumlar riskli kabul ediliyor:

Sürücünün doğrudan görüş alanında yer alan büyük ekranlar

Seyir hâlindeyken video oynatma veya film izleme

Sürüş sırasında ekran üzerinden sürekli etkileşim gerektiren uygulamalar

Standart dışı ve güvenlik sertifikası bulunmayan cihazlar

Bu nedenle araç sahiplerinin en çok dikkat etmesi gereken nokta, sonradan takılan sistemlerin sürüş güvenliğini olumsuz etkilemeyecek şekilde kullanılması. Aksi takdirde bu cihazlar hem yüksek para cezalarına hem de araçla ilgili idari yaptırımlara yol açabiliyor.

Fabrika çıkışlı multimedya sistemleri ise genellikle düzenlemenin dışında tutuluyor. Bunun nedeni, araç üreticilerinin bu sistemleri araç güvenlik standartlarına uygun şekilde tasarlaması ve sürücünün dikkatini minimum düzeyde dağıtacak biçimde entegre etmesi.

MULTİMEDYA EKRANIN CEZASI NE KADAR?

2026 yılında yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi, araç içi ses ve görüntü sistemlerinin kullanımına ilişkin ciddi yaptırımlar getiriyor. Kanuna göre sürüş sırasında sürücünün dikkatini dağıtan cihazların kullanımı cezai yaptırımla karşılık buluyor.

Yeni düzenlemeye göre:

Kurallara aykırı şekilde ses, müzik, görüntü veya haberleşme cihazı kullanan sürücülere 3.000 TL idari para cezası uygulanabilecek.

Sürücünün izleme alanında bulunan ve güvenlik açısından uygun olmayan görüntü cihazlarının araçta bulundurulması veya kullanılması durumunda 21.000 TL para cezası kesilebilecek.

Bununla birlikte söz konusu araç 30 gün süreyle trafikten men edilebilecek.

Bu cezalar özellikle sürüş sırasında video izleme, film oynatma veya sürücünün dikkatini ciddi biçimde dağıtan görüntü sistemlerinin kullanımını engellemeyi amaçlıyor.

Düzenleme kapsamında asıl hedef, araç içi ekranların varlığı değil; sürüş güvenliğini tehlikeye atan kullanım biçimleri. Bu nedenle ekranın boyutu, konumu ve kullanım amacı cezai değerlendirmede belirleyici rol oynuyor.

Uzmanlar sürücülerin özellikle seyir hâlindeyken ekran üzerinden video içeriklere erişmemesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü bu tür kullanım biçimleri trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye sokabiliyor.

CARPLAY VE ANDROID AUTO YASAKLANDI MI?

Yeni trafik düzenlemesinin ardından sürücüler arasında en çok merak edilen konulardan biri de Apple CarPlay ve Android Auto sistemlerinin akıbeti oldu. Ancak mevcut düzenleme incelendiğinde bu uygulamaların doğrudan yasaklandığına dair herhangi bir hüküm bulunmuyor.

Uzman değerlendirmelerine göre CarPlay ve Android Auto sistemleri yasal olarak kullanılmaya devam edebiliyor. Bunun temel nedeni, bu uygulamaların sürüşe yardımcı teknolojiler arasında yer alması.

Bu sistemler özellikle şu işlevleriyle sürüş güvenliğini destekliyor:

Navigasyon yönlendirmesi

Eller serbest telefon görüşmesi

Sesli komutla müzik kontrolü

Trafik ve rota bilgisi sunma

Bu özellikler sürücünün telefonu eline almadan araç içi bilgiye ulaşmasını sağladığı için güvenliği artıran teknolojiler olarak değerlendiriliyor.

Ancak burada da önemli bir sınır bulunuyor. Eğer CarPlay veya Android Auto gibi sistemler video oynatma, film izleme veya dikkat dağıtan görsel içerikler için kullanılırsa, bu kullanım şekli yine yasak kapsamında değerlendirilebiliyor.

Dolayısıyla bu uygulamaların yasaklanması söz konusu değil; fakat kullanım biçiminin sürüş güvenliğiyle uyumlu olması gerekiyor.