Bitcoin Miner nedir? Bu ücretsiz iOS ve Android oyunu gerçek BTC ödüyor!

Günümüzde bireysel kullanıcılar için gerçek Bitcoin madenciliği yapmak giderek zorlaşıyor. Sektör, güçlü bilgisayarlarla dolu devasa tesisleri işleten büyük şirketlerin hâkimiyetinde. Ancak iOS ve Android'de oynayabileceğiniz popüler bir oyun, bu süreci eğlenceli hale getiriyor—ve yalnızca ekranınıza dokunarak küçük miktarlarda gerçek Bitcoin kazanmanızı sağlıyor.

Bitcoin Miner, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Solana gibi popüler kripto paraları sözde madencilik yaparak kazandığınız bir oyun. Ancak oyunun asıl farkı, gerçek Bitcoin biriktirmenize ve kazandığınız BTC'yi bir cüzdana çekerek dilediğiniz gibi harcamanıza imkân tanıması.

Elbette, kazandığınız miktar oldukça küçük. Ancak tüm ücretsiz kripto oyunlarında durum benzer. Yine de milyonlarca oyuncunun ilgisini çeken bu oyun, giderek daha fazla kişi tarafından oynanıyor.

Bitcoin Miner nedir?

Bitcoin Miner, Fumb Games tarafından geliştirilen ücretsiz bir iOS ve Android oyunudur. Retro piksel sanatı tarzında tasarlanmış, canlı renkleri ve 8-bit müzikleriyle dikkat çeken bu oyun, oyuncuları birden fazla kripto para madenciliği operasyonu kurmaya teşvik eden bir "tıklama oyunu" olarak tanımlanabilir.

İlginçtir ki, Bitcoin Miner başlangıçta gerçek BTC ödülleri olmadan piyasaya sürüldü. Ancak oyunun ortak kurucusu Paul West'in belirttiğine göre, oyuna ilk etapta neredeyse hiç ilgi olmadı.

Ancak her şey, Fumb Games'in Bitcoin ödeme platformu Zebedee ile iş birliği yaparak oyuna BTC mikro ödemelerini entegre etmesiyle değişti. O günden bu yana milyonlarca kez indirilen oyun, günlük oyuncu sayısını da hızla artırmaya devam ediyor.

Bitcoin Miner nasıl oynanır?

Bitcoin Miner, klasik "tıklama/tap yapma" türünde bir oyun. Cookie Clicker gibi eski oyunlara ve Telegram'da popülerleşen Notcoin, Hamster Kombat gibi yeni nesil kripto oyunlarına benziyor.

Ekranın altındaki butona tıklayarak "kripto para madenciliği" yapıyor ve oyun içi jetonlar kazanıyorsunuz. Tabii ki gerçek madencilik yapmıyorsunuz, bu sadece bir simülasyon.

Ancak oyun sadece tıklamaktan ibaret değil. Kazandığınız jetonlarla:

Yeni kripto paraları "madenciliğe" dahil edebilir,

Madencilik düzeneklerinizi yükseltebilir,

Geliştirme yatırımları yaparak kazançlarınızı artırabilir,

Yöneticiler ve ekstra bonuslar ekleyerek üretimi hızlandırabilirsiniz.

Tüm bu işlemler basit menüler üzerinden yönetiliyor ve anlaşılması oldukça kolay.

Ne kadar BTC kazanabilirsiniz?

Açık konuşmak gerekirse, çok büyük kazançlar beklemeyin. Bitcoin Miner'da saatler harcasanız bile saatlik kazancınız birkaç kuruş değerinde BTC ile sınırlı. Oyunu uzun süre oynayarak kazançlarını artıranlar da var, ancak bu tamamen sizin ne kadar aktif olduğunuza ve oyun içindeki çeşitli bonusları ne kadar kullandığınıza bağlı.

Bitcoin Miner size büyük bir gelir kapısı sunmaz, ancak düzenli oynayanlar günde yüzlerce satoshi biriktirebilir. (1 satoshi, 1/100.000.000 Bitcoin'e eşittir.)

Kazandığınız Bitcoin'i nasıl çekebilirsiniz?

Oyundan BTC çekmek oldukça kolay. Ekranın üst kısmındaki turuncu simgeye tıklayarak Zebedee cüzdanınızı bağlayabilir ve biriken satoshilerinizi çekebilirsiniz.

Oyun, Bitcoin'in fiyatına bağlı olarak günlük çekilebilecek satoshi miktarını değiştiriyor. Şu an itibarıyla günlük 330 satoshi çekilebiliyor (geçmişte bu sınır 500 satoshi idi).

Neyse ki, birikimlerinizi oyun içinde tutabilir ve daha sonra toplu olarak çekebilirsiniz. Zebedee cüzdanınıza aktardığınız BTC'yi istediğiniz gibi harcayabilir ya da başka bir cüzdana gönderebilirsiniz.