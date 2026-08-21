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Almanya'da sıcaklık kaynaklı can kaybı rekor kırdı: 14 bin kişi hayatını kaybetti

Almanya'da sıcaklık kaynaklı can kaybı rekor kırdı: 14 bin kişi hayatını kaybetti
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Almanya'da bu yılın başından 9 Ağustos'a kadar sıcaklığa bağlı nedenlerle yaklaşık 14.000 kişi hayatını kaybetti. Robert Koch Enstitüsü'nün raporuna göre bu sayı, her 100.000 kişide 17 can kaybına denk geliyor ve daha önceki yılların toplamını aşarak rekor kırdı. Özellikle 75 yaş ve üzeri bireyler arasında ölüm oranı keskin bir şekilde arttı; bu yaş grubunda yaklaşık 10.500 ölüm kaydedildi.

BERLİN, 21 Ağustos (Xinhua) -- Almanya'da bu yılın başından 9 Ağustos'a kadar sıcaklığa bağlı nedenlerle yaklaşık 14.000 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'nın önde gelen halk sağlığı kurumu Robert Koch Enstitüsü'nün perşembe günü yayımladığı son rapora göre, söz konusu sayı her 100.000 kişide yaklaşık 17 can kaybına karşılık geliyor.

Bu yıl şimdiye kadar kaydedilen sıcaklığa bağlı can kaybı sayısı, daha önceki herhangi bir yılın toplamını şimdiden aştı. Alman Haber Ajansı DPA'nın bildirdiğine göre, önceki rekor yaklaşık 9.000 sıcaklığa bağlı can kaybıyla 2018 yılında kaydedilmişti.

Enstitü, Almanya'da bu yıl sıcaklığa bağlı can kaybının tahmini sayısının artmaya devam ettiğini belirtti.

Sıcak hava dalgaları özellikle yaşlılar için yüksek risk oluştururken, sıcaklığa bağlı aşırı ölüm oranı 75 yaş ve üzerindeki kişiler arasında keskin şekilde artıyor. Bu yıl şimdiye kadar kaydedilen sıcaklığa bağlı can kayıplarının yaklaşık 10.500'ü söz konusu yaş grubundaki kişiler arasında gerçekleşti.

Kaynak: Xinhua
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