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Türkiye ve Almanya Bilim ve Teknoloji Alanında İş Birliğini Güçlendiriyor

Türkiye ve Almanya Bilim ve Teknoloji Alanında İş Birliğini Güçlendiriyor
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Dışişleri Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürü Büyükelçi Hami Aksoy, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile görüşerek bilim ve teknoloji alanındaki iş birliği fırsatlarını ele aldı. Aksoy, Türkiye-Almanya teknoloji ortaklığını somut projelerle güçlendirmek için çalışmaların süreceğini belirtti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürü Büyükelçi Hami Aksoy, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürü Büyükelçi Hami Aksoy, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile yaptığımız görüşmede bilim ve teknoloji alanındaki iş birliği fırsatlarını ele aldık. Türkiye-Almanya teknoloji ortaklığını somut projelerle güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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