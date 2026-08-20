Gurbetçi ailede 603 gram kaçak altın ele geçirildi

Almanya'ya gitmek üzere Kırklareli'deki Dereköy Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan yabancı plakalı otomobilde Bulgaristan'ın Malko Tarnovo Gümrük Noktası'nda 603,55 gram kaçak altın takı ele geçirildi.

Gurbetçi bir aile, Türkiye'deki tatilini bitirdikten sonra Almanya'ya gitmek üzere Kırklareli'deki Dereköy Sırın Kapısı'ndan geçerek Bulgaristan'ın Malko Tarnovo Gümrük Noktası'na geldi. Türk asıllı Almanya vatandaşı sürücünün kullandığı otomobil gümrük kontrolüne alındı. Sürücü ve beraberindeki yolcular, beyan edecek herhangi bir eşyalarının olmadığını söyledi. Gümrük memurlarının yaptığı incelemede, sürücünün kişisel çantasında ve kıyafetlerinin ceplerinde 4 kutu içerisinde altın bilezik, yüzük, küpe, madalyon ve zincir bulundu. Uzman incelemesinde, toplam ağırlığı 603,55 gram olan altın takıların piyasa değerinin 88 bin 345,50 euro olduğu belirlendi. Altın eşyalara el konulurken, Burgas Bölge Savcılığı gözetiminde olayla ilgili ön soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı