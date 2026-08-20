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Almanya'dan İsrail'in Suriye saldırısına tepki

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Almanya hükümeti, İsrail'in Suriye'nin kuzeybatısına düzenlediği hava saldırısını endişeyle takip ettiklerini belirterek, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini istedi.

Almanya hükümeti, İsrail'in Suriye'nin kuzeybatısına düzenlediği hava saldırısını endişeyle takip ettiklerini belirterek, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini istedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan AA'ya yapılan yazılı açıklamada, "Alman hükümeti, Suriye'nin kuzeybatısındaki Ebu Zuhur Hava Üssüne yönelik hava saldırısı haberlerini endişeyle takip ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in hava saldırılarına atıfta bulunarak, "Her türlü yabancı askeri müdahale, Suriye'nin istikrarına veya bölgedeki barışa katkıda bulunmaz. İstikrarlı bir Suriye, Ortadoğu'nun genel istikrarına katkıda bulunur. Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tüm ülkeler tarafından saygı gösterilmelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin İdlib ilinde yer alan atıl durumdaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne 18 Ağustos'ta hava saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA
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