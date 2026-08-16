Erzurum'da Ender Şebap Güvercinleri Sergilendi

Anadolu'da yetiştirilen ve ender güvercin ırkları arasında gösterilen şebap güvercinleri, Erzurum'da sergilendi.

Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde, Şebap Güvercin Federasyonu tarafından hazırlanan "Türkiye Şebap Güvercin Sergisi", Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından gelen kuş tutkunlarının katılımıyla düzenlendi.

Renkleri, fiziki yapıları ve paçaları gibi birçok özelliğine göre tanıtılan 200 kuş, 5 kategoride meraklılarının karşısına çıkarıldı.

Özel olarak beslenerek yetiştirilen ve ender güvercin ırkları arasında gösterilen şebap güvercinleri, güzelliklerinin yanında yüksek fiyatlarıyla da dikkati çekiyor.

Şebap Güvercin Federasyonu Başkanı Necmettin Budak, gazetecilere, federasyon olarak Türkiye genelinde sergiler düzenlediklerini söyledi.

Federasyon olarak 30'dan fazla ilde faaliyet gösteren derneklerin olduğunu belirten Budak, "Şebap kuşu besliyoruz. Çok titizlikle beslediğimiz kuşlarımıza her hafta periyodik bakımlarını yapıyoruz. Bu ırk, 5 ırktan oluşan bir ırk. Bu ırkımız şu anda dünyaya yayılmak üzere. Şu anda Arabistan da bize katıldı." ifadelerini kullandı.

Budak, Türkiye ve Avrupa genelinde yılda bir festival yaptıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Erzurum'da, Türkiye geneli güvercin güzellik sergisi yapıyoruz. Bütün illerden yüksek katılım var. Herkes kuşlarını getirip burada sergiliyor. Yaklaşık 200'e yakın kuşumuz var. Burada Arap, çakmaklı, mavi, kürenk ve miski dalında kuşlarımız var. Şu anda Türkiye'nin her tarafından, Avrupa'dan, İngiltere ve Almanya'dan katılım var. Kuşlarımız çok değerli, bunları özel kafeslerde besliyoruz. Fiyatları 100 binden başlıyor 5 milyon liraya kadar değerli kuşlarımız var."

Almanya'dan sergi için gelen İsa Kaya da güzel bir sergi olduğunu belirterek, "Bu güvercinlerden ben de besliyorum. Yaklaşık 25 yıldır bu şebap kuşuna sevgimiz var. Böyle sergilere, festivallere her zaman katılmaya çalışıyoruz. Bizler için aynı zamanda güzel bir anı da oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA