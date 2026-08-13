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Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı

Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı Haber Videosunu İzle
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e yönelik düzenlenen operasyon hakkında konuştu. Çiftçi “Epeydir üzerinde çalıştığımız bir operasyondu. Dün akşam Adalet Bakanımızla bu konuyu görüştük, değerlendirdik. Ve bu sabah da operasyon için düğmeye basılmış oldu. Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamının oraya kaydırılacağını da değerlendiriyoruz” dedi.

  • İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara, Sakarya ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlarla aralarında Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
  • Operasyon; suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, dolandırıcılık ve vergi kanuna muhalefet suçları kapsamında örgütün finansal ayaklarına yönelik düzenlendi.
  • Örgütün Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon dolarlık genel merkez inşa ettirdiği ve inşaat tamamlandığında faaliyetlerin tamamının oraya taşınmasının planlandığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NTV canlı yayınında NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara, Sakarya ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda aralarında Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun finansal ayakları hedef aldığını vurgulayan Bakan Çiftçi, örgütün Almanya'da 70 milyon dolarlık genel merkez inşa ettirdiğini ve faaliyetlerini yurt dışına taşımayı planladığını deşifre etti.

ALİHAN KURİŞ DAHİL 30 GÖZALTI VAR, 13 KİŞİ ARANIYOR

Bakan Çiftçi'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Henüz sıcak bir gelişme, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, dolandırıcılık ve vergi kanuna muhalefet suçlarından dolayı Ankara, Sakarya ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Bunların neticesinde içlerinde Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli şahıs gözaltına alındı, üç şahıs yurt dışında, 10 şahısın da yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

“OPERASYON ÖRGÜTÜN FİNANSAL AYAKLARINA YÖNELİK”

Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Daha doğrusu akımın başına geçti diyelim. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamının oraya kaydırılacağını da değerlendiriyoruz. Dolayısıyla örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak bir operasyon.

KÖLN'DE 70 MİLYON DOLARLIK MERKEZ

Örgütün yurt dışı yapılanması ve mali kaynaklarına ilişkin yürütülen takibi de açıklayan Çiftçi, "Şu anda biz biliyoruz; Avrupa'da, Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bittiği zaman da 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu büyük bir genel merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde, inşaat tamamlandığında faaliyetlerin tamamının oraya da kaydırılacağını, artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Devlete tabi olmayanın hesabı sorulmalı. Fonlu yapılar devleti engelleyen yapılar temizlenmeli. Tarikat da cemaat de olmalı ama hesap verebilir olmali.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMutlu SÜTÇÜ:

tarikat ve cemaat olmamalı çok gereksiz sömürü yapılanmalar. allah-kuranı kerim-peygamber varken hiçbirine ihtiyaç yok.

yanıt5
yanıt6
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

70 miliyon Turkiye ye gelmeli

yanıt5
yanıt0
Haber YorumlarıFedai Melenli:

o ülke nedemek direk yazsanız olmuyormu okumuyorum

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMihrali:

gazeteciler böyle kardeş. haberin içeriği okunsun, çok etkileşim alsın diye böyle bir politika gülüyorlar. Ben de bu işe ayar oluyorum ama yapacak bir şey yok

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıMusa er:

Almanya diyorya

yanıt4
yanıt0

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