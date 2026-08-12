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Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
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Lösemi tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve Kuzey Makedonya'da son yolculuğuna uğurlanan ünlü sanatçı Cansever'in mezara götürdüğü büyük sır gün yüzüne çıktı. Milyonların yarasını sesiyle saran usta sanatçının, Almanya'da yaşadığı ağır bir aldatılma hikayesi yüzünden kalbinin kapılarını aşka ve evliliğe sonsuza dek kapattığı öğrenildi.

  • Cansever, tedavi gördüğü hastanede kanser nedeniyle hayatını kaybetti ve 12 Ağustos'ta Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde toprağa verilecek.
  • Cansever'in hiç evlenmemesinin nedeni, Almanya'da iki yıl birlikte olduğu adamın evli çıkması ve bu sadakatsizlik sonrası kalbini aşka kapatmasıydı.

Bir süredir kanserle mücadele eden ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Cansever’in vefatı sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. 12 Ağustos’ta memleketi Kuzey Makedonya’nın Veles kentinde düzenlenen törenle toprağa verilecek olan usta sanatçının, ömrü boyunca yalnızlığı seçmesinin arkasındaki büyük kırgınlık ortaya çıktı.

KENDİ HİKAYESİNDE EKSİK KALDI

İnsan kalbi, kainatın en hassas hazinesidir; o hazineye yalanla dokunulduğunda ruh kendi içine kilitlenir. Hayatı boyunca sahnelerde milyonların yarasını sesiyle saran Cansever, kendi içindeki o yangını bir türlü söndüremedi. Hiç evlenmeyen ve bir evlat kucaklayamayan sanatçının kaderi, başkalarını avuturken kendi hikayesinde eksik kalmak oldu.

BAŞINI OMZUNA KOYDUĞU ADAM EVLİYDİ 

Yıllar önce Almanya’nın puslu gökyüzü altında, gurbetin soğuğundan kaçıp sığınacağı sıcak bir kalp arayan Cansever, iki yıl boyunca hayatındaki insanı kimsesizliğine sırdaş, ruhundaki kedere merhem belledi. Sesindeki o kadim acıyı ilk kez bir insanın varlığıyla unutabileceğine ve dünyaya yeniden inanabileceğine tüm kalbiyle teslim oldu. Ancak iki yılın sonunda acı gerçekle yüzleşti: Başını koyduğu o omuz başka bir yuvaya aitti ve sığındığı adam evliydi.

KALBİNİN KAPILARINI AŞKA SONSUZA DEK KİLİTLEDİ

Güvendiği limanın büyük bir yalandan ibaret olduğunu anlayan usta sanatçı, bu ağır sadakatsizlik üzerine kalbinin kapılarını aşka sonsuza dek kapattı. Sadece bir adama değil, güvenme duygusuna da küsen Cansever, ömrünün geri kalanında tek başına yürümeyi tercih etti. Sahnede mikrofona her dokunduğunda dinleyenlerin ciğerini dağlayan o sarsıcı ses; aslında hiç iyileşmeyen o tek kırgınlığın, aldatılmış bir kadının içindeki dinmeyen feryadıydı. Cansever baharını gurbette bıraktı, sevenlerinin payına ise onun yaprak dökümü düştü.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMUSTAFA SERDAR KIRAN:

Bu değilmiydi mustafa cecelinin eski karısıyla olan.

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Haber YorumlarıErgin Kemal:

İntizar di bu değil

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Haber YorumlarıFsp FSP:

Yok artık ölü insan hakkında bir şey söylerken bari araştırın elinizin altında internet var. O görüntülerdeki kişi intizardı, basit bir Google aramasıyla öğrenebilirdiniz. Ölüye bari iftira atmayın yahu.

yanıt3
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Haber YorumlarıAndroid Adana:

Ben Şimdi Okuduğumdan Anlamadım, Saçma Sapan Yazmışsınız, Konuya Odaklı Bir Cümle Bulamadım. Şimdi Bu Mutluluğu Evli Bir İnsanda Aramış ve Bulamamışmı. Yoksa Mutluluğu Aradığı Bu Kişi Evli Olduğunumu Gizlemiş Onuda Anlamadım. Çünkü Ergen Editörlerleriniz Her Haberde Çok Yazım Hatası Yapıyor, Tıpkı Bu Haberdede Yaptıkları Gibi. İçeriklerinizi Paylaşmadan Önce Bir Gözden Geçirin. Yeter Başka Sitelerden Kopyala Yapıştır Yaptığınız.

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