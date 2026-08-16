Milli Judocular Avrupa Şampiyonası'nda 7 Madalya Kazandı

Milli judocular, Almanya'nın Heidelberg kentinde düzenlenen 2026 IBSA Judo Avrupa Şampiyonası'nı 7 madalya ile tamamladı.

Almanya'nın Heidelberg kentinde 14-15 Ağustos 2026 tarihlerinde düzenlenen 2026 IBSA Judo Avrupa Şampiyonası, ikinci gün müsabakalarının ardından sona erdi. Milli judocular, şampiyonanın ikinci gününde 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı. Ay-yıldızlılar iki gün süren şampiyonayı 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya ile tamamladı.

Milli judocuların şampiyonada elde ettiği tüm madalyalar şu şekilde:

J2 -52 kg - Zeynep BOZDEMİR - Altın

J2 -70 kg - Recep ÇİFTÇİ - Gümüş

J1 +70 kg - Nazan AKIN GÜNEŞ - Gümüş

J2 -70 kg - Duygu ÇETE - Gümüş

J2 -60 kg - Döndü YEŞİLYURT - Bronz

J1 -52 kg - Havva ELMALI - Bronz

J1 -60 kg - Merve HAJABİPOUR - Bronz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı