CANLI İZLE: Real Madrid maçı hangi kanalda? Schalke 04 - Real Madrid maçı canlı nereden izlenir?

Futbolseverlerin merakla beklediği Schalke 04 - Real Madrid karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu. 16 Ağustos 2026 Pazar günü Almanya'daki Veltins-Arena'da oynanan mücadelede gözler Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler'e çevrildi. Peki, Real Madrid maçı hangi kanalda? Schalke 04 - Real Madrid maçı canlı nereden izlenir? Detaylar haberimizde.

SCHALKE 04 - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Schalke 04 ile Real Madrid arasındaki hazırlık maçı 16 Ağustos Pazar günü TSİ 18.00'de başladı. Karşılaşmaya Real Madrid, sezon öncesindeki son hazırlık sınavı olarak çıkarken Arda Güler'in ilk 11'de yer alması Türk futbolseverlerin ilgisini artırdı.

REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Schalke 04 - Real Madrid mücadelesinin Türkiye'deki resmi yayın bilgisi bulunmuyor. Bu nedenle karşılaşmayı Türkiye'den televizyon veya dijital platform üzerinden canlı takip etmek isteyen futbolseverler için doğrulanmış bir yayıncı bulunmuyor.

SCHALKE 04 - REAL MADRID MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmanın Türkiye'deki resmi yayıncısı bulunmadığı için kaçak yayınlara yönelmek yerine kulüplerin resmi kanalları ve güvenilir canlı skor platformlarından maçın gelişmeleri takip edilebilir.

ARDA GÜLER İLK 11'DE

Real Madrid'in Schalke 04 karşısındaki ilk 11'inde Arda Güler, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior hücum hattında yer aldı. Milli yıldızımızın yanı sıra Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Fede Valverde ve Bernardo Silva da başlangıç kadrosunda sahaya çıktı.

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Carreras, Brahim Diaz, Arda Güler, Huijsen, Konaté, Mbappe, Bernardo Silva, Valverde, Vinicius Junior.

Schalke 04: Karius, Adamu, Aouchiche, T. Becker, V. Becker, El-Faouzi, Katic, Kuruçay, Ljubicic, Schallenberg, Sylla.