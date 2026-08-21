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Almanya'da Gaz Depoları Kritik Seviyede: Kış Hedefleri Tehlikede

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Almanya'da doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 50'de kalırken, 1 Kasım hedefi olan yüzde 80'e ulaşılması neredeyse imkansız görülüyor. Hükümetin piyasa odaklı politikası eleştirilirken, bakanlık olası müdahale seçeneklerini hazırladığını açıkladı.

Almanya'da doğal gaz depolarının çok yavaş dolması kış sezonu öncesinde yasal olarak zorunlu kılınan hedeflere ulaşılmasını zorlaştırırken, bu durum muhalefet ve sektör temsilcileri tarafından sert şekilde eleştiriliyor.

Ülkede doğal gaz depolarının doluluk oranı şu an yüzde 50 seviyesinde bulunuyor. 1 Kasım'a kadar yasal olarak yüzde 80 doluluğa ulaşılması gerekirken, muafiyetler neticesinde hesaplanan yüzde 71'lik hedef dahi Almanya Gaz İletim Şebekesi Birliği tarafından "neredeyse imkansız" olarak nitelendiriliyor.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığının yalnızca piyasa dinamiklerine güvenilen bir politika izlemesi, ülkede arz güvenliği tartışmalarına kapı aralarken eleştirileri de artırdı.

Uzmanlar, sektör temsilcileri ve muhalefet, mevcut önlemlerin kış aylarında doğal gaz tedarikini garanti altına almak için yetersiz olduğunu savunurken, yükselen baskılar karşısında Ekonomi ve Enerji Bakanlığı geri adım sinyali verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, durumun kötüleşmesi halinde hızlı ve etkili şekilde devreye alınabilecek eylem seçeneklerinin hazırlandığı bildirildi.

Depolama seviyeleri, LNG mevcudiyeti, altyapı ve komşu ülkelerdeki durumun kesintisiz analiz edildiği belirtilen açıklamada, olası piyasa müdahalelerine dair somut bir detay ise verilmedi.

Orta Doğu'da savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın bloke edilmesi, küresel petrol ve doğal gaz sevkiyatını aksatarak fiyatları tırmandırıyor.

Yaz aylarında düşük fiyattan gaz alıp depolamayı hedefleyen şirketler, yüksek maliyetler nedeniyle alımdan kaçınıyor. Bu durum, 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası milyarlarca avroluk kamu kaynağı harcanarak depoların doldurulduğu kriz sürecini hatırlatıyor.

Ana muhalefetteki aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi Eş Genel Başkanı Alice Weidel, hükümeti sert bir dille eleştirerek, "Tesisler yarı yarıya boş, seviye hiç bu kadar düşük olmamıştı. Hükümet, yanlış politikalarıyla arz güvenliğini tehlikeye atıyor." ifadesini kullandı.

Muhalefetteki Yeşiller Partisinin Enerji Politikası Sözcüsü Michael Kellner, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla piyasa mekanizmalarının çöktüğünü belirterek hükümeti eleştirdi.

Kellner, "Depoların hızla dolacağına dair hiçbir işaret yok. Kışın arz kesintisi yaşamamak için gazı çok daha yüksek fiyatlardan ithal etmek zorunda kalabiliriz." uyarısında bulundu.

Avrupa Enerji Borsası Üst Yöneticisi Tobias Paulun da ek önlemler olmadan depoların dolmayacağını vurgulayarak, "Doğal gaz yazın kıştan daha pahalıysa, depoları piyasa dinamikleriyle dolduramazsınız. Siyasi iradenin devreye girerek tamamlayıcı bir mekanizma oluşturması gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA
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