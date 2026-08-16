Haberler

Alihan Kuriş'in lideri olduğu Süleymancılar'ın Köln'de inşa ettiği dev tesis görüntülendi

Alihan Kuriş'in lideri olduğu Süleymancılar'ın Köln'de inşa ettiği dev tesis görüntülendi Haber Videosunu İzle
Alihan Kuriş'in lideri olduğu Süleymancılar'ın Köln'de inşa ettiği dev tesis görüntülendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tutuklanan Alihan Kuriş'in lideri olduğu grup tarafından Almanya'nın Köln kentinde inşası devam eden 70 milyon Euro'luk dev tesis görüntülendi. Tesisin temel atma törenine Köln'ün yerel yöneticileri, eski Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Fritz Schramma, Müngersdorf Vatandaş Derneği temsilcileri, komşu Katolik kilisesinin papazı ve mimarlık ekibinin temsilcilerinin katıldığı ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çıkar amaçlı Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 

Soruşturmada Kuriş ve ailesine ait toplam 191 taşınmaz bulunduğu tespit edilirken, operasyonlarda Almanya'da "İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ)" adı altında faaliyet gösterilen grubun inşaatı devam eden ve tamamlanmasının ardından faaliyetlerinin tamamının kaydırılması beklenen merkez görüntülendi. 

70 MİLYON EURO DEĞERİNDE DEV TESİS

Yaklaşık 12 bin 600 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen yaklaşık 70 milyon Euro'luk kompleksin tamamlandığında VIKZ'nin Almanya'daki en önemli merkezlerinden biri olması bekleniyor.

17 BİN METREKARE KULLANIM ALANI

Temeli 14 Mart 2023'te VIKZ'nin 50. kuruluş yıl dönümünde atılan kompleksin 2027 yazında tamamlanması bekleniyor. 17 bin 763 metrekare kullanım alanına sahip olacak merkezde yönetim birimlerinin yanı sıra eğitim ve toplantı salonları, mescit, öğrenci yurdu, misafirhane, restoran, kütüphane ve sosyal alanların bulunması planlanıyor. Projenin brüt kat alanının ise yaklaşık 32 bin 800 metrekare olduğu belirtiliyor. Merkezde 881 kişilik ibadet alanı, 231 yataklı öğrenci yurdu ve 114 yataklı misafirhane, 172 araçlık otopark olması planlanıyor.

AÇILIŞINA ESKİ KÖLN BELEDİYE BAŞKANI DA KATILMIŞ

Temel atma törenine VIKZ Başkanı Ali Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Köln'ün yerel yöneticileri, eski Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Fritz Schramma, Müngersdorf Vatandaş Derneği temsilcileri, komşu Katolik kilisesinin papazı ve mimarlık ekibinin temsilcileri katılmıştı. Dev kompleksin finansmanın ise üye katkıları, bağışlar ve kredilerle sağlandığı belirtiliyor.

KARA PARA AKLAMAK İÇİN Mİ İNŞA EDİLDİ?

Öte yandan, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Köln'de inşaatı süren merkez binanın kara para aklamak için kullanıldığı iddiaları da araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler

Süleymancılara yeni baskın! Firarinin evinden 200 kilo altın çıktı
Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'tan günler sonra ilk görüntü

Tutuklanan Süleymancılar'ın liderinden günler sonra ilk görüntü
Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devi için yeni karar

Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devi için yeni karar
SMS hatırlatmaları rekor getirdi: Bakan Şimşek bizzat teşekkür etti

Rekor gelince Bakan Şimşek bizzat teşekkür etti

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıbarbaroscakir1@gmail.com:

Hamburg da aynısı var. Wilhemsburg da

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Sabri Tüçel:

Atatürk neden Tekke ve Zaviyeleri kapattı anladınız mı? Anlayamazsınız hepsi aynı zihniyet din ticareti. Mesele hepsinin incelenmesidir, sadece size muhalif olunca değil.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFırat Çiçek:

Allah bereket versin. 3 5 bir şeyler kazanıyoruz. : ne satıyoruz ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı

Süleymancılar'ın lideri Alihan Kuriş hakkında karar verildi
Marmara Depremi'nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz

Üzerinden tam 27 yıl geçti! Batık kent böyle görüntülendi
Henüz hayatını baharındaydı! Amansız hastalığa yenik düştü

Henüz hayatını baharındaydı! Amansız hastalığa yenik düştü
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede

Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede
TSK’da görevler değişti! Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler

TSK’da kapsamlı atama! Kadın generallere dikkat çeken görevler
Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü

Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Neler yapmışlar neler
Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Kapı bu kez Osimhen için çalınmadı

Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Bu kez Osimhen için gelmediler
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1'i çocuk 3 ölü, 5 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var