Münih’te polis 14 yaşındaki Türk vatandaşını vurdu
Almanya’nın Münih kentinde elinde silaha benzeyen bir cisim taşıdığı ihbar edilen genç, olay yerine gelen sivil polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Polis, gencin uyarılara rağmen elindeki softair tabancayı kendilerine doğrulttuğunu savunurken, savcılık olayla ilgili ön inceleme başlattı. Ateş eden polis memuru şimdilik 'tanık' olarak değerlendirilirken, vurulan genç hakkında ise polis memurlarını tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
- Münih'in Schwabing semtinde sivil polis, silaha benzeyen cisim taşıdığı ihbarı üzerine gittiği olayda 14 yaşındaki Türk vatandaşı gence ateş ederek ağır yaraladı.
- Polis, gencin elindeki softair tabancanın gerçek tabancadan ayırt edilmesinin zor olduğunu ve gencin uyarılara rağmen silahı kendilerine doğrulttuğunu açıkladı.
- Olayla ilgili savcılık ön inceleme başlatırken, ateş eden polis 'tanık' olarak değerlendirildi; vurulan genç hakkında polis memurlarını tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Almanya’nın Münih kentine bağlı Schwabing semtindeki Belgrad Caddesi'nde, çevredekilerin "bir kişinin, silaha benzeyen bir cisim taşıdığına" yönelik ihbarı üzerine olay yerine gelen sivil polis ekipleri genci ateş ederek yaraladı.
“UYARILARA RAĞMEN SİLAHI KALDIRDI"
Ağır yaralanan gencin ameliyata alındığı ve durumunun stabil olduğu bildirildi.
Polis kaynakları, "gencin silahı dolduruyormuş gibi hareket ettiğini ve uyarılara rağmen silahı kaldırarak kendilerine doğru döndürdüğünü" ileri sürdü.
Polis, gencin elindeki softair tabancanın uzaktan gerçek bir tabancadan ayırt edilmesinin son derece zor olduğunu açıkladı.
ATEŞ EDEN POLİS "TANIK" OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ
Savcılık olayla ilgili ön inceleme başlattı. Ateş eden polis memurunun soruşturmada şu aşamada "tanık" olarak değerlendirildiği bildirildi.
VURULAN GENÇ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Vurulan genç hakkında ise polis memurlarını tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Gencin, ailesiyle 2023 yılında Almanya’ya geldiği ve iltica başvurusunun reddedildiği belirtildi.