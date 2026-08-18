Koca ülke karıştı! Arda Güler'e ulaşmak için görevlilere saldırdılar

Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler'e ulaşmak isteyen 3 kişinin Almanya'da neden olduğu olaylar gündeme bomba gibi düştü.

SCHALKE 04 TESİSLERİNDE GERGİN ANLAR

Schalke 04 Kulübü'nün tesislerine girmeye çalışan grup, güvenlik bariyerlerini aşarak kulüp çalışanlarına ve basın mensuplarına zor anlar yaşattı. Real Madrid'in Almanya'daki hazırlık süreci sırasında milli futbolcu Arda Güler'i görmek ve fotoğraf çektirmek isteyen 3 kişi, Schalke 04 Kulübü'ne ait tesislere usulsüz bir şekilde girmeye çalıştı. Güvenlik yetkililerinin ve kulüp çalışanlarının engeliyle karşılaşan grup, durumu hızla çirkin bir boyuta taşıdı.

GÖREVLİLERE HAKARET VE FİZİKSEL SALDIRI

Girişin yasak olduğunu belirterek gruba müdahale etmeye çalışan Schalke 04 Kulübü Medya Sorumlusu kadın görevliye ağır hakaretler ve tehditler savruldu. Çirkin ifadelerle görevli kadını hedef alan kişilerden biri, kendilerini görüntülemek veya engellemek isteyen kadın ile diğer güvenliklerin koluna vurarak fiziksel şiddet uyguladı.

KÜFÜRLER EDEREK TESİSİ TERK ETTİLER

Güvenlik önlemlerinin artırılması ve Arda Güler’e hiçbir şekilde ulaşamayacaklarını anlamalarının ardından, saldırgan grup çevredeki görevlilere küfürler ve tehditler yağdırarak stadyum ve tesis çevresinden uzaklaştı. Yaşanan bu skandal olay, Almanya'da ve spor kamuoyunda tepkiyle karşılandı.