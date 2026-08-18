Almanya'da AfD'ye Karşı 'Gerçek Vatan Sevgisi Budur' Kampanyası

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de yapılacak Eyalet Meclisi Seçimlerinde aşırı sağcı AfD'nin tek başına iktidar olmasını önlemek amacıyla "Gerçek Vatan Sevgisi Budur" kampanyası başlatıldı. Kampanyada seçmenlere demokratik partilere oy verme çağrısı yapıldı.

"Gerçek Vatan Sevgisi Budur" adı verilen kampanyaya spor, kültür, bilim ve iş dünyasından çok sayıda tanınmış isim destek veriyor. Ünlü oyuncular Sandra Hüller, Christian Friedel, Anna Schudt ve Max Simonischek de kampanyaya destek veren isimler arasında yer alıyor.

"Bizi Ayıran Şeylerden Daha Fazlası" adlı derneğin yürüttüğü kampanyaya spor, kültür, bilim ve iş dünyasından çok sayıda tanınmış isim destek veriyor. Oyuncular Sandra Hüller, Christian Friedel, Anna Schudt ve Max Simonischek de kampanyaya destek veren isimler arasında yer alıyor.

Kampanya kapsamında hazırlanan afişlerde, AfD'nin seçim programındaki politikaların uygulanması halinde kültür ve bakım sektörü başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortaya çıkabileceği iddia edilen sonuçlara dikkat çekiliyor. Kampanya için bağış toplama çalışmaları yürütülürken, farklı medya araçlarının kullanıldığı çalışmalar da hazırlandı.

Kampanyaya destek verenler arasında SC Magdeburg Spor Kulübü Başkan Yardımcısı René Bethke, enerji sektöründe faaliyet gösteren Getec'in kurucusu Karl Gerhold, arkeolog Harald Meller, Magdeburg-Stendal Üniversitesi eski rektörü Anne Lequy ve BMW motor sporları takımının ekip şefi Torsten Schubert de bulunuyor.

Saksonya-Anhalt'ta seçimler öncesinde AfD ve aşırı sağa karşı başka kampanyalar da yürütülüyor. Alman Sendikalar Birliği (DGB) "Gerçek Vatan Sevgisi Budur" kampanyasına destek verirken, Campact adlı sivil toplum kuruluşu da AfD'nin tek başına hükümet kurmasını önlemeye yönelik ayrı bir çalışma yürütüyor.

Kiliselerden de seçim öncesinde siyasi mesajlar geldi. Magdeburg Piskoposluğu, "bilinçli oy kullan" girişimiyle insan onuru, komşuluk sevgisi ve dayanışma konularına vurgu yaparken, Kültür kurumlarından oluşan bir ittifak da çeşitlilik ve birlikte yaşamı savunan bir kampanya başlattı.

Öte yandan, Saksonya-Anhalt Mülteciler Konseyi, göçmen örgütleriyle birlikte 26 Ağustos'ta ırkçılık ve dışlanmaya karşı greve ve Magdeburg'daki eyalet meclisi önünde düzenlenecek mitinge katılım çağrısında bulundu. Konseyin çağrısında AfD'nin göçmenleri, mültecileri ve farklı kökenlerden insanları toplumsal sorunların sorumlusu olarak göstererek ırkçılığı körüklediği savunuldu. Çağrıya göre göçmen kökenli bazı işletme sahiplerinin de aynı gün 10.00-15.00 saatleri arasında işletmelerini gönüllü olarak kapatması planlanıyor.

Kaynak: ANKA