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Almanya bu olayı konuşuyor! "Arda Güler'in kuzeniyiz" deyip...

Almanya bu olayı konuşuyor! 'Arda Güler'in kuzeniyiz' deyip... Haber Videosunu İzle
Almanya bu olayı konuşuyor! 'Arda Güler'in kuzeniyiz' deyip...
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Real Madrid'in Schalke'yi 3-0 mağlup ettiği hazırlık maçında kendilerini "Arda Güler'in kuzeniyiz" diyerek tanıtan 3 Türk, milli futbolcuyu görmek için soyunma odalarının bulunduğu özel alana girmeye çalıştı. Akreditasyon engeliyle karşılaşan şahıslarla güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

  • Real Madrid, Schalke'yi hazırlık maçında 3-0 yendi; goller Mbappe, Huijsen ve Espi'den geldi, Arda Güler Huijsen'in golünün asistini yaptı.
  • Maç sırasında kendilerini Arda Güler'in kuzeni olarak tanıtan 3 Türk, soyunma odalarının bulunduğu özel alana girmeye çalıştı ve güvenlik görevlileriyle arbede yaşandı.
  • Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle 3 kişinin özel alana girmesi engellendi ve olay Alman basınında geniş yer buldu.

Yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında Real Madrid ile Schalke, Veltins Arena'da karşı karşıya geldi. İspanyol devi mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Real Madrid'in gollerini 6. dakikada Kylian Mbappe, 20. dakikada Dean Huijsen ve 57. dakikada Carlos Espi kaydetti. Milli futbolcu Arda Güler de Huijsen'in attığı golün asistini yaparak galibiyete katkı sağladı.

"ARDA GÜLER BİZİM KUZENİMİZ"

Alman basınından Bild'in haberine göre karşılaşma sırasında kendilerini Arda Güler'in kuzeni olarak tanıtan 3 Türk, milli futbolcuyu görmek istedi. Şahısların, "Arda Güler bizim kuzenimiz. Arda'yı görmek istiyoruz" diyerek soyunma odalarının bulunduğu özel alana girmeye çalıştığı belirtildi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİYLE ARBEDE YAŞANDI

Özel alana geçmek isteyen kişilerden akreditasyon istendi. Bunun üzerine grupla güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Habere göre gruptaki kişiler, kendilerini durduran görevlilere yönelik, "Bu kadının kafası yerinde değil, kırık bu! Defol git! Kaybol! Bizimle konuşma! Eğer bir güvenlik bize elini sürerse bak neler oluyor, görürsün!" ifadelerini kullandı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle 3 kişinin özel alana girmesi engellenirken yaşanan olay Alman basınında geniş yer buldu.

Kaynak: Haberler.com
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