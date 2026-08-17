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Kütahya'dan Avrupa'ya Gurur: Bülent Küçük, Futsal Milli Takımı Kafile Başkanı Oldu

Kütahya'dan Avrupa'ya Gurur: Bülent Küçük, Futsal Milli Takımı Kafile Başkanı Oldu
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Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Almanya’nın Hannover kentinde 17-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları’nda (European Deaf Youth Games) mücadele edecek Futsal Milli Takımı’nın kafile başkanı olarak görev yapacak.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Almanya'nın Hannover kentinde 17-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'nda (European Deaf Youth Games) mücadele edecek Futsal Milli Takımı'nın kafile başkanı olarak görev yapacak.

Farklı branşlarda genç sporcuların Avrupa arenasında mücadele edeceği organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Futsal Milli Takımı'nın kafile başkanlığını üstlenecek olan Küçük, ay-yıldızlı ekibin müsabakalarında milli kafilenin başında yer alacak.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, Bülent Küçük ve Futsal Milli Takımı'na başarı dileklerinde bulunularak, "Avrupa'da dalgalanacak şanlı bayrağımız için; başarılar Milliler" ifadelerine yer verildi.

Bülent Küçük'ün milli kafile başkanı olarak görev yapması, Kütahya adına da önemli bir gurur vesilesi olarak değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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