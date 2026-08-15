Haberler

Ritmik Cimnastik Milli Takımı’ndan olimpiyat kotası yolu

Ritmik Cimnastik Milli Takımı’ndan olimpiyat kotası yolu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Almanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda genel tasnif kategorisinde elde ettiği dereceyle olimpiyat kotası için mücadele etme hakkı kazandı.

Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Almanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda genel tasnif kategorisinde elde ettiği dereceyle olimpiyat kotası için mücadele etme hakkı kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Frankfurt kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye'yi Peri Demir, Ayşe Vesile Yetgin, Duru Aysu, Melek Duru Özen ve Safiye Zeynidinoğlu temsil etti.

Milli sporcular, 5 top ile 3 çember-2 labut aletlerinde elde ettikleri toplam 48,650 puanla organizasyonu 18. sırada bitirdi.

Ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla olimpiyat kotası için mücadele etme hakkı kazandı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması! Mesajı doğrudan Trump'a

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor

İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
'Sivrihisar cebesi'ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor

Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Cumhuriyetimizin ilk asrının yarısını heba ettiğimiz terör meselesini geride bırakıyoruz

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı
Arda Güler'den antrenmanda inanılmaz gol

Attığı şutu izleyenlerin ağzı açık kaldı
Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız

Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız
Ukraynalı komutandan öldürülen Türk denizcinin kardeşine hadsiz mesaj: Hak ettiğini aldı

Ukraynalı komutandan öldürülen Türk denizcinin kardeşine hadsiz mesaj

Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var

Soruşturmanın seyrini değiştirecek ses kaydı: Çıplak videoları var