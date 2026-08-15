Bremen'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba etkisiz hale getirildi

Haber: İlhan BABA

(BREMEN)- Almanya'nın Bremen kentinde ray döşeme çalışmaları sırasında bulunan 250 kilogramlık İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba, geniş güvenlik önlemleri altında etkisiz hale getirildi.

Almanya'nın Bremen kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogram ağırlığında bir bomba bulundu. Bomba, Hastedt semtindeki Steuben caddesinde yürütülen ray döşeme çalışmaları sırasında ortaya çıktı. Bombanın bulunduğu çevredeki 500 metrelik alan boşaltılırken, çok sayıda ev ve iş yerinin yanı sıra büyük bir yapı market de tahliye edildi.

Güvenlik önlemleri nedeniyle bölgede ulaşımda da aksamalar yaşandı. Otobüs ve tramvay seferlerinde değişiklik yapılırken, tren seferlerinde gecikmeler ve kısmi iptaller meydana geldi. Polis, sürücülere operasyon bölgesinden uzak durmaları ve alternatif güzergahları kullanmaları çağrısında bulundu.

Bomba uzmanları, bombayı etkisiz hale getirdi. İmha işleminin tamamlanmasının ardından bölgedeki trafik kısıtlamaları kaldırıldı ve tahliye edilenlerin evlerine dönmelerine izin verildi.

Kaynak: ANKA