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Togg, Avrupa'da Trumore ile Electroverse Entegrasyonunu Başlattı

Togg, Avrupa'da Trumore ile Electroverse Entegrasyonunu Başlattı
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Togg, Trumore uygulamasına Electroverse şarj platformunu entegre ederek Avrupa'da 220 binden fazla, ilerleyen dönemde 1,4 milyon şarj noktasına erişim sağlayacak. Kullanıcılar tek uygulama üzerinden şarj bulma, başlatma ve ödeme yapabilecek; Togg modelleri dışındaki araçlar da hizmetten yararlanabilecek.

Togg, Avrupa'daki dijital hizmetlerini genişletmek için Octopus Energy bünyesindeki Electroverse şarj platformunu Trumore uygulamasına entegre etti. Bu adımla Togg, Avrupa'nın en büyük elektrikli araç şarj platformlarından birine erişim sağlamış oldu. İlk aşamada Almanya'daki 220 binden fazla halka açık şarj noktası kullanılabilecek; ilerleyen dönemde Avrupa genelindeki 1,4 milyondan fazla şarj noktasının kapsanması hedefleniyor.

Entegrasyon, kullanıcıların farklı şarj operatörlerinin uygulamalarına veya RFID kartlarına ihtiyaç duymadan işlem yapmasını sağlıyor. Trumore üzerinden şarj istasyonları bulunabilecek, navigasyonla gidilebilecek, şarj başlatılabilecek ve ödeme aynı uygulama içinde yapılabilecek. Electroverse, operatörlerin ağlarını tek platformda birleştirerek Avrupa genelinde geniş bir erişim sunuyor.

Togg ile Octopus Energy arasındaki iş birliğinin büyümesi bekleniyor. Sonraki aşamalarda abonelik tabanlı şarj tarifeleri, şarj kredileri ve AutoCharge özelliği değerlendiriliyor. Sistem yalnızca Togg'un T10X ve T10F modellerine özel değil; diğer markaların elektrikli araçlarını kullanan sürücüler de Trumore üzerinden bu şarj altyapısından yararlanabilecek. Togg, Trumore'u mobilite hizmetlerinin merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.

Togg, T10X ve T10F modellerini Eylül 2025 sonunda Almanya'da satışa sunmuştu ancak ilk dönem satış performansı beklentilerin altında kaldı; Almanya'daki toplam satış 337 araç oldu. Togg'un en büyük atılımı gelecek yıl seri üretime girecek daha uygun fiyatlı B segment aracı olacak. CATL'nin şasi iştiraki CAIT'in Bedrock platformunu temel alan aracın Haziran 2027'de siparişe açılması, Temmuz 2027'de teslimatlara başlanması planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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