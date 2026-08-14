AfD'ye karşı 620 bin euroluk stratejik oy kampanyası

Haber: İlhan Baba

(MAGDEBURG)- Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de yapılacak eyalet seçimleri öncesinde seçim yarışı hız kazandı. Berlin merkezli Campact Derneği, sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin tek başına hükümet kurmasını engellemek amacıyla Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller için 620 bin Euroluk kampanya başlattı.

Berlin merkezli Campact Derneği, seçmenlere stratejik oy kullanarak SPD veya Yeşiller'i destekleme çağrısı yaptı. Kampanya kapsamında 13 bin afiş asılması ve yaklaşık 700 bin broşürün dağıtılması planlanıyor. Finansman, geçen yıl oluşturulan "NoAfD Fonu"ndan sağlanıyor. Fona 75 binden fazla kişi toplam 3 milyon Euro bağışladı.

Campact Dernek Başkanı Felix Kolb, "Saksonya-Anhalt'ta yaşayan ve aşırı sağcılar tarafından yönetilmek istemeyen herkes stratejik olarak SPD veya Yeşiller'e oy vermeli" dedi. Kolb, AfD'nin tek başına hükümet kurmasının özellikle göçmen kökenliler, LGBTİ+ bireyler ve engelli kişiler açısından ciddi riskler oluşturacağını savundu.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller Partisi kampanya kapsamında Campact'tan toplam 310 bin Euroluk parti desteği bildirdi. Campact, bu desteğin doğrudan para transferi değil, afiş ve broşür gibi kampanya hizmetlerinin karşılığı olduğunu açıkladı.

Campact'ın pollytix'e yaptırdığı ankete göre AfD yüzde 43 ile ilk sırada. Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) yüzde 23, Sol Parti (Die Linke) yüzde 13, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 7 ve Yeşiller yüzde 5 oy oranında. BSW yüzde 4, FDP ise yüzde 2'de kalıyor. Seçmenlerin yüzde 13'ü ise henüz karar vermedi.

Saksonya-Anhalt eyaletinde Sosyal Demokrat Parti ( SPD) veya Yeşiller'den birinin yüzde 5 barajının altında kalması durumunda, sağcı popülist parti AfD'nin yaklaşık yüzde 42 oyla tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşabileceği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA