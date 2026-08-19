Yukatel Denizli Basket, Amerikalı Guard Brae Ivey'i Kadrosuna Kattı

BASKETBOL Süper Ligi'nin yanı sıra ilk kez Avrupa'da mücadele etmeye hazırlanan Yukatel Denizli Basket, Almanya'da son iki sezonda Hamburg ve Würzburg formaları giyen Amerikalı guard Brae Ivey ile anlaştı. 30 yaşında, 1.91 boyundaki Amerikalı oyuncu Würzburg formasıyla geçen sezon Almanya Ligi'nde 11.1 sayı, 2.0 ribaund, 3.3 asist, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 10.1 sayı, 2.4 ribaund, 2.7 asist ortalamaları yakaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı