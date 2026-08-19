Yukatel Denizli Basket, Amerikalı Guard Brae Ivey'i Kadrosuna Kattı
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Denizli Basket, ilk kez Avrupa'da mücadele edeceği sezon öncesinde Almanya'da Hamburg ve Würzburg formaları giymiş 30 yaşındaki Amerikalı guard Brae Ivey ile anlaştı. Ivey, geçen sezon Würzburg'da Almanya Ligi'nde 11.1 sayı, 3.3 asist, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 10.1 sayı, 2.7 asist ortalamalarıyla oynadı.
BASKETBOL Süper Ligi'nin yanı sıra ilk kez Avrupa'da mücadele etmeye hazırlanan Yukatel Denizli Basket, Almanya'da son iki sezonda Hamburg ve Würzburg formaları giyen Amerikalı guard Brae Ivey ile anlaştı. 30 yaşında, 1.91 boyundaki Amerikalı oyuncu Würzburg formasıyla geçen sezon Almanya Ligi'nde 11.1 sayı, 2.0 ribaund, 3.3 asist, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 10.1 sayı, 2.4 ribaund, 2.7 asist ortalamaları yakaladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı