Almanya'da Orman Yangını: 160'tan Fazla Görevli Müdahale Ediyor

Haber: İlhan Baba

(STUTTGART)- Almanya'nın Schramberg kenti yakınlarında şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangınına 160'tan fazla itfaiye ve kurtarma görevlisi müdahale ediyor. Yetkililer, çevre yerleşimlerde yaşayan vatandaşları tedbir amacıyla kapı ve pencereleri kapalı tutmaları konusunda uyardı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Schramberg kenti yakınlarında çıkan orman yangını, şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılıyor. Yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alanın alevlere teslim olduğu bölgede, Rottweil ilçesi ve çevre yerleşimlerden 160'tan fazla itfaiye ve kurtarma görevlisi, 32 araçla yangına müdahale ediyor.

İtfaiye ekipleri, hava koşulları ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yangının kısa sürede daha geniş bir alana yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu.Yetkililer, Schramberg-Tal, Sulgen, Tennenbronn ve Lauterbach bölgelerinde yaşayan vatandaşlardan tedbir amacıyla pencere ve kapıları kapalı tutmalarını istedi. Ayrıca klima ve havalandırma sistemlerinin de ikinci bir duyuruya kadar kapatılması çağrısı yapıldı.

İtfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınması ve daha geniş alanlara yayılmasının önlenmesi için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Kaynak: ANKA