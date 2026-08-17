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Belçika’da kayıtlara geçen en büyük orman yangını: 3 bin hektarlık alan küle döndü

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Belçika’da bugüne kadar kayıtlara geçen en büyük orman yangınında şu ana kadar 3 bin hektarlık alan küle dönerken yangın Almanya’ya doğru ilerliyor.

Belçika'da bugüne kadar kayıtlara geçen en büyük orman yangınında şu ana kadar 3 bin hektarlık alan küle dönerken yangın Almanya'ya doğru ilerliyor.

Belçika'nın doğusundaki High Fens doğa rezervinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangını henüz kontrol altına alınamadı. Yangında şu ana kadar 3 bin hektarlık alan küle döndü. Yangın, komşu ülke Almanya'ya doğru ilerliyor.

Yangına Belçika'nın yanı sıra Hollanda, Almanya ve Lüksemburg'dan gelen itfaiye ekipleri müdahale ederken AB ise 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı gönderdi. İtfaiye ekiplerine ayrıca ordu ve çiftçiler de destek veriyor.

İtfaiye Şefi Karim Bouarfa, yaptığı açıklamada, "Belçika'nın bu ölçekte bir yangından etkileneceğini asla hayal edemezdik. Şimdi gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Bence bunların sayısı giderek artacak. Bu nedenle mümkün olduğunca iyi hazırlanmak bize düşüyor." dedi.

Wallonia Bölge Yönetimi Sözcüsü Stephanie Ernoux, ekiplerin pazar günü yangının Almanya'ya doğru ilerleyen cephesine odaklandığını söyledi.

Kayıtlara geçen en büyük yangın

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi verilerine göre söz konusu yangın, Belçika'da şimdiye kadar kaydedilen en büyük yangın oldu. Yangının büyüklüğü, 2011'de yaklaşık bin 400 hektarlık alanı kül eden yangının iki katından fazla.

Almanya'da tahliye çağrısı

Almanya'nın Monschau kentinde Belçika sınırına yakın bölgelerde yaşayanlara evlerini tahliye etmeleri çağrısı yapıldı. Alman yetkililer, yangının Almanya topraklarına ulaşmasının beklenmediğini ancak yoğun duman kirliliğinin yaşanabileceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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