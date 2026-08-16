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Heidenau'da II. Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogramlık bomba bulundu

Heidenau'da II. Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogramlık bomba bulundu
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Almanya'nın Heidenau kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma yaklaşık 250 kilogramlık uçak bombası bulundu. Bomba, çevrede 1 kilometrelik alanda tahliye uygulanmasının ardından pazartesi günü kontrollü şekilde etkisiz hale getirilecek.

Haber: İlhan  Baba

(DRESDEN)- Almanya'nın Heidenau kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma yaklaşık 250 kilogramlık uçak bombası bulundu. Bomba, çevrede 1 kilometrelik alanda tahliye uygulanmasının ardından pazartesi günü kontrollü şekilde etkisiz hale getirilecek.

Almanya'nın Saksonya eyaletine bağlı Heidenau kentinde, Elbe Nehri'nde II. Dünya Savaşı'ndan kalma yaklaşık 250 kilogram ağırlığında bir uçak bombası bulundu.Yetkililer, bombanın pazartesi günü etkisiz hale getirileceğini açıkladı. Bu kapsamda Heidenau ve Pratzschwitz bölgelerinde, bombanın bulunduğu noktanın yaklaşık 1 kilometrelik çevresinde tahliye uygulanacak.

Bölgede yaşayanların pazartesi sabahı saat 09.00'a kadar güvenlik alanını terk etmeleri istendi. Bu sürenin ardından polis ekipleri bölgede kontrol yapacak ve tahliye edilmemiş kişileri güvenli alana çıkaracak.

Polis, bombanın mevcut durumunun acil tahliye gerektirmediğini ve kontrollü şekilde planlı bir imha çalışması yapılabileceğini bildirdi. Ekipler, operasyon öncesinde bombanın bulunduğu alanın güvenliğini sağlayacak.

Tahliye edilen vatandaşlar için kurulacak geçici barınma noktaları ve diğer ayrıntılar Heidenau ve Pirna kent yönetimleri tarafından ayrıca duyurulacak.

Polis, etkisiz hale getirme çalışmasıyla ilgili güncel bilgileri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşacağını açıkladı.

Kaynak: ANKA
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