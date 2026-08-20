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Münih'te Polis, Softair Silah Taşıyan 14 Yaşındaki Türk Gencini Vurdu

Münih'te Polis, Softair Silah Taşıyan 14 Yaşındaki Türk Gencini Vurdu
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Almanya'nın Münih kentinde polis, gerçek tabancaya benzeyen softair silah taşıyan 14 yaşındaki Türk vatandaşını vurdu. Olay Schwabing semtinde ihbar üzerine gerçekleşti. Polis, gencin uyarılara rağmen silahı kendilerine doğru çevirdiğini belirtirken, savcılık inceleme başlattı. Ağır yaralanan gencin durumunun stabil olduğu, ailesiyle 2023'te Almanya'ya geldiği ve iltica başvurusunun reddedildiği bildirildi.

Haber: İlhan BABA

(MÜNİH) - Almanya'nın Münih kentinde polis, gerçek tabancaya benzeyen Softair silah taşıyan 14 yaşındaki Türk vatandaşını silahla vurdu. Ağır yaralanan gencin durumunun stabil olduğu bildirildi.

Olay, Schwabing semtindeki Belgrad Caddesi'nde meydana geldi. Çevredekilerin "bir kişinin, silaha benzeyen bir cisim taşıdığına" yönelik ihbarı üzerine olay yerine gelen sivil polis ekipleri genci ateş ederek yaraladı.

Ağır yaralanan gencin ameliyata alındığı ve durumunun stabil olduğu bildirildi.

Polis kaynakları, "gencin silahı dolduruyormuş gibi hareket ettiğini ve uyarılara rağmen silahı kaldırarak kendilerine doğru döndürdüğünü" ileri sürdü.

Polis, gencin elindeki softair tabancanın uzaktan gerçek bir tabancadan ayırt edilmesinin son derece zor olduğunu açıkladı.

Savcılık olayla ilgili ön inceleme başlattı. Ateş eden polis memurunun soruşturmada şu aşamada "tanık" olarak değerlendirildiği bildirildi.

Vurulan genç hakkında ise polis memurlarını tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Gencin, ailesiyle 2023 yılında Almanya'ya geldiği ve iltica başvurusunun reddedildiği belirtildi.

Kaynak: ANKA
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