Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Play off maçları şifresiz mi, nereden izlenir?

Fenerbahçe ile Olimpik Lyon, Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk ayağında İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ile Fransız ekibi arasındaki mücadele saat 22.00'de başlayacak ve turun ilk maçında avantaj arayan iki takım Chobani Stadı'nda sahaya çıkacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Detaylar...

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele, güncel frekans bilgileri üzerinden TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Sven Jablonski yönetecek. Jablonski'nin yardımcılıklarını Aduard Beitinger ile Eric Müller üstlenecek. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk karşılaşmasında sahasında Fransız temsilcisini ağırlayacak.

Fenerbahçe, elemelerde önce Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini saf dışı bıraktı. Bir sonraki turda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile eşleşen sarı-lacivertliler, sahasındaki karşılaşmayı 2-0 kazandı. Deplasmanda oynanan rövanştan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, iki maç sonunda play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, 17 sezondur katılamadığı Şampiyonlar Ligi'ne bir tur uzaklıkta bulunuyor ve Olimpik Lyon karşılaşmaları bu süreçte son eleme aşamasını oluşturuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Günün Şampiyonlar Ligi programında yayıncı kuruluşu belli olan karşılaşmalar arasında Fenerbahçe-Olimpik Lyon mücadelesinin yanı sıra Levski Sofya-AEK ve Dinamo Zagreb-Viking maçları bulunuyor. Saat 22.00'de başlayacak Levski Sofya-AEK karşılaşması Tabii Spor'dan ekranlara gelecek. Aynı saatte oynanacak Dinamo Zagreb-Viking maçı ise Tabii Spor 1'den canlı yayınlanacak. Fenerbahçe-Olimpik Lyon karşılaşması da saat 22.00'de TRT 1'den şifresiz olarak izlenebilecek.

Olimpik Lyon, Şampiyonlar Ligi elemelerine 3. turdan başladı ve bu aşamada Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. Çekya'daki ilk maçı Sparta Prag 2-1 kazanırken, Fransa'da oynanan rövanşta Olimpik Lyon sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Fransız ekibi play-off turuna yükselerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Fenerbahçe ise Gornik Zabrze ve Sturm Graz eşleşmelerini geçmesinin ardından play-off turunda Olimpik Lyon ile eşleşti.