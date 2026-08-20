Almanya’da sıcak hava can kaybı 14 bine çıktı

Almanya'da aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bine yükseldi. 2026, en çok can kaybının yaşandığı yıl oldu

Almanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle can kaybı artıyor. Almanya halk sağlığı kurumu Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) göre 41 dereceyi aşan ve ülke tarihinin en yüksek hava sıcaklarının ölçüldüğü haziran ayından bu yana aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bine yükseldi. Ölümlerin yaklaşık 9 bin 600'ü haziran sonlarındaki bir hafta içinde kaydedildi. Verilere göre aşırı sıcaklardan en çok ölüm 75 yaş üstü grupta yaşandı. Bazı durumlarda sıcak çarpmasının doğrudan ölüme yol açtığı, çoğu vakada ise sıcakların var olan kalp-damar, akciğer ve böbrek rahatsızlıkları gibi tıbbi durumları kötüleştirmesi nedeniyle kişilerin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

2026, aşırı sıcaklarda en çok can kaybının yaşandığı yıl oldu

Almanya'da sıcak hava nedeniyle 2025 yılında 2 bin 550, 2024 ve 2023 yılında 3 bin, 2022 yılında 4 bin 700 kişi yaşamını yitirdi. Aşırı sıcaklar nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı yıllar ise 6 bin 900 ölüm ile 2019, 8 bin 400 kişi ile 2018 yılı oldu. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre 2026 yılı, en çok can kaybının yaşandığı yıl oldu. Almanya'da haziran ayında hava sıcaklıkları üç gün üst üste 41 derecenin üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

Avrupa'da aşırı sıcaklarda can kaybı

İspanya Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre ise, İspanya'da 1 Haziran'dan bu yana yaklaşık 4 bin 500 kişi kavurucu sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti. Fransa'da da aynı dönemde 7 bin 300'den fazla ölüm vakası kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı