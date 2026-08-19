Gurbetçi Mustafa Güzel'den 3 Bin Kilometrelik Koşuyla İstanbul Hedefi

ALMANYA'nın Lörrcah şehrinden İstanbul'a doğru koşu başlatan, dün itibarıyla Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan gurbetçi Mustafa Güzel (24), "Gençlere iyi bir örnek olmak istiyorum. Azim ve gayretle ulaşamayacağın hiçbir şey yok. Hedefim, İstanbul'a varmak" dedi.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Lörrcah şehrinde ailesiyle yaşayan ve küçük yaşlardan beri koşu sporu ile ilgilenen Mustafa Güzel, gençlerin spora yönelmesini teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak için 1 Temmuz'da Almanya'dan İstanbul'a koşu başlattı. Güzel, etkinliğin 49'uncu gününde yaklaşık 2 bin 500 kilometre katederek İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Mustafa Güzel, yurda girişini Türk bayrağı açıp, koşarak kutladı. Güzel, koşusunu 21 Ağustos günü İstanbul'daki Ayasofya Meydanı'nda sonlandıracak.

'YAKLAŞIK 3 BİN KİLOMETRELİK BİR YOLCULUK'

Mustafa Güzel, "Gençlere iyi bir örnek olmak istiyorum. Azim ve gayretle ulaşamayacağın hiçbir şey yok. Hedefim, İstanbul'a varmak. Bu hedefi, 2 sene önce koymuştum kendime. Sosyal medyada da duyuruları yaptım. Bir Türk gurbetçi olarak gençlere örnek olmak istiyorum. Bu yaklaşık 3 bin kilometrelik bir yolculuktu. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 kilometre katettim. 52 günde inşallah bu yolculuğu bitireceğiz. 21 Ağustos'ta İstanbul'da, Ayasofya Meydanı'nda olmayı planlıyorum. Yol boyunca birçok olumsuzlukla da karşılaştım. Ayı gördüm, köpeklerin saldırısına uğradım. Avusturya'da koşarken bayıldım. 2-3 dakika sonra kalkıp, yine yoluma devam ettim. Baya maceralı bir yolculuktu. Bundan sonra da bazı projelerim olacak. Umarım gençlere güzel bir örnek oluruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı