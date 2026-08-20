Beşiktaş-Kauno Zalgiris
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki ilk maçın hakem ve takım kadrosu şöyle:Stat: TüpraşHakemler: Tobias Stieler, Lasse Koslowski, Jonas Weickenmeier (Almanya)Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan,...
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki ilk maçın hakem ve takım kadrosu şöyle:
Stat: Tüpraş
Hakemler: Tobias Stieler, Lasse Koslowski, Jonas Weickenmeier (Almanya)
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, Trossard, Oh
Kauno Zalgiris: Svedkauskas, Moutachy, Tolordava, Slivka, Konatar, Lekiatas, Benchaib, Baldassarra, Kalik, Krekovic, Debeljuh
Kaynak: AA