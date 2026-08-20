Haberler

Beşiktaş-Kauno Zalgiris

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki ilk maçın hakem ve takım kadrosu şöyle:Stat: TüpraşHakemler: Tobias Stieler, Lasse Koslowski, Jonas Weickenmeier (Almanya)Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan,...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki ilk maçın hakem ve takım kadrosu şöyle:

Stat: Tüpraş

Hakemler: Tobias Stieler, Lasse Koslowski, Jonas Weickenmeier (Almanya)

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, Trossard, Oh

Kauno Zalgiris: Svedkauskas, Moutachy, Tolordava, Slivka, Konatar, Lekiatas, Benchaib, Baldassarra, Kalik, Krekovic, Debeljuh

Kaynak: AA
Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu

Kan donduran olay! Sahilde 2'si kadın 3 ceset bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı

Eleştirilerin hedefindeki ikilinin aldığı para ortaya çıktı

Dünyanın konuştuğu Trabzonlu adam, yine yaptı şovunu

Dünyanın konuştuğu Trabzonlu genç, yine yaptı şovunu
Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde başından vurulmuş halde bulundu

Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde...
Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte yeni hayatı
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor

Batrakov'dan sonra bombalar üst üste! Şimdi de yıldız golcü geliyor
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı