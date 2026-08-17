Büyük Hun-Türk Kurultayı'nda Tarihe Yolculuk

MUHAMMET İKBAL ARSLAN/SALİH OKUROĞLU - Hun ve Türk kökenli toplulukları buluşturmak amacıyla düzenlenen Büyük Hun-Türk Kurultayı'na katılanlar, atalarının geçmişine ve tarihe tanıklık ettikleri için kendilerini şanslı ve mutlu hissettiklerini belirtti.

Macaristan'ın Bacs-Kiskun bölgesindeki Bugac kasabasında düzenlenen kurultayın katılımcıları ve organizatörleri, Bugac'taki atmosfere ilişkin duygu ve düşüncelerini AA muhabiriyle paylaştı.

Organizatörlerden Macar Turan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Varga Zoltan, kurultayın beklediklerinden çok daha iyi bir ortamda gerçekleştiğini söyleyerek, "Türkiye'den büyük bir katılım var, bu yüzden çok mutluyuz." dedi.

Zoltan, kurultaya gösterilen ilginin 2 yıl öncesine kıyasla çok daha fazla olduğunu vurgulayarak, ziyaretçi sayısının 200 bini aştığını belirtti.

"Özellikle Batı Avrupa'da yaşayan insanlarımızın burayı görmeleri lazım"

Almanya'dan gelerek etkinliğe katılan Nurettin Sancak, iki yılda bir Büyük Hun-Türk Kurultayı'nın ve diğer yıllarda ise daha küçük çaplı "Atalar Günü" isimli kurultayın organize edildiğini aktardı.

Sancak, her yıl bu kurultaylara katılmak üzere Bugac'a geldiğini dile getirerek, "(Kurultay) Her geçen gün daha da kalabalıklaşıyor. Bu sene 2024'e göre çok daha kalabalık. Eminim ki 2028'de çok daha kalabalık olacak. Dünyada yapılan en büyük Türk etkinliği bu kurultay. Gerçekten çok büyük emek, zaman isteyen bir olay." şeklinde konuştu.

Macaristan Turan Vakfı Başkanı Andraş Biro'nun, ekibiyle bu organizasyon için çok iyi işler çıkardığını ve kendisinin de bu organizasyonda emeği olduğunu dile aktaran Sancak, "Tabii bu bütün çalışmaları yaparken gerçekten özellikle Batı Avrupa'da yaşayan insanlarımızın, Türklerimizin muhakkak çocuklarıyla ve aileleriyle gelip burayı görmeleri lazım. Çünkü burası gerçekten Türk dünyası için ve Türklük için örnek, görülmesi gereken bir yer. İşte atalarımızın Asya'dan bu topraklara gelirken, Avrupa'ya gelirken nasıl geldiklerini, burada neler yaptıklarını ve hangi yolla geldikleri canlandırılıyor. Bütün bu Manas destanında geçen olaylar, burada canlandırılıyor." dedi.

Sancak, dünya genelindeki akraba toplulukları Türkler, Kazaklar, Türkmenler ve diğerleriyle burada buluşma, onların kültürleri ile yaşadıkları topluluklarla ilgili bilgi alışverişi yapma fırsatı olduğunu söyledi.

Geçmişte dünya tarihine yön veren olayların birçoğunun panayırlarda gerçekleştiğini söyleyen Sancak, "Burası Türk dünyasının, özellikle Türk dünyası adına yapılan bütün çalışmalarda çok önemli bir toplanma yeri ve kampı. Bunun çok daha iyi değerlendirilmesi lazım. Bu konuda devletimize, Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) başta olmak üzere Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansına (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına (YTB) ve burada olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'ya teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Sancak, bu programa Macar yetkililerin de gösterdiği ilgi sayesinde Türk dünyasındaki çalışmaları bir araya getiren, daha güçlü şekilde temsil edilmesini sağlayan ortam oluştuğunu belirtti.

"Köklerimle bağ kurmak gerçekten ilgimi çekti"

Macaristan vatandaşı Richard Deer ise babasının köklerindeki topluluklarla buluşmak üzere bu etkinliğe katıldığını söyledi.

Kurultaya ilişkin bilgilere internetten eriştiğini söyleyen Deer, "Köklerimle bağ kurmak gerçekten ilgimi çekti. Tüm geleneksel kıyafetleri, tüm özveriyi, bu milletlerden gelen tüm ailelerin bir araya gelmesini görünce derinden etkilendim. Köklerimle yeniden güçlü bir bağ kurduğumu hissettim, bu benim için gerçekten önemli hale geldi. Artık atalarımızın kullandığı geleneksel kıyafetler, geleneksel silahlar ve aletlerle bağ kurma fırsatım var. Burada olabildiğim için çok mutluyum ve kendimi şanslı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Deer, bundan sonra her yıl bu tür etkinliklere kesinlikle katılacağını sözlerine ekledi.

"Benim için farklı kültürlerden insan tanımak çok güzeldi"

Macaristan Dış Ticaret ve Dışişleri Bakanlığı ile Gül Baba Vakfı himayesinde kurulan Gül Baba çadırında görevli lise öğrencisi Zalan Janosy da kurultaya gelenlere, içinde bulunduğu çadırı anlattığını aktardı.

Janosy, bunun bir Kırgız çadırı olduğunu ve geleneksel yaşamı simgelediğini belirtti.

İlk kez geldiği kurultayda aşırı sıcaklara rağmen çok güzel bir deneyim yaşadığını kaydeden Janosy, "Harikaydı ve insanlarla çok güzel vakit geçirdim. Benim için farklı kültürlerden insan tanımak çok güzeldi." diye konuştu.

Kaynak: AA