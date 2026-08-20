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Almanya'dan Nevşehir'e İslam'ı Seçmeye Geldi

Almanya'dan Nevşehir'e İslam'ı Seçmeye Geldi
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Almanya'da yaşayan Marko Cvitkusic, Nevşehirli eşinin yakınlarını ziyaretinde hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i okuyup araştırmalar yaptıktan sonra Müslüman olmaya karar verdi. Nevşehir İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasimiyle Kelime-i Şehadet getirerek 'Muhammet' adını aldı.

Nevşehirli olan eşinin yakınlarını ziyaret etmek için Almanya'dan kente gelen Marko Cvitkusic, Nevşehir İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman olarak, Muhammet adını aldı.

Nevşehirli bir ailenin kızıyla 26 yıl önce Almanya'da evlenen Marko Cvitkusic, eşi ve çocuklarıyla birlikte ailesinin Nevşehir'deki yakınlarını ziyarete geldi. Ziyaret sırasında ailenin yakını olan Araştırmacı-Yazar Hüsrev Öndegelen'in İslamiyet'e davet ettiği Marko'ya Almanca Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Kendisine verilen Kur'an-ı Kerim'i inceleyen Marko, İslamiyet hakkında araştırmalar yapmaya başladı. İslamiyet'i yakından inceledikten sonra Müslüman olmaya karar veren Marko, bu kararının ardından iş yerinden yıllık izin alarak, eşi ve çocuklarıyla birlikte Nevşehir'e geldi.

Kelime-i Şehadet getirdi, Muhammet adını aldı

Marko Cvitkusic için Nevşehir İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasiminde Alibey Camii Uzman İmam Hatibi Bilal Özkaya tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Nevşehir İl Müftüsü Kazım Güzel, Marko'yu İslamiyet'i seçmesinden dolayı tebrik ederek, İslam dini hakkında bilgiler verdi. Kelime-i Şehadet'in anlamını da anlatan Müftü Güzel, Marko'ya Kelime-i Şehadet getirirken eşlik etti. Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Marko Cvitkusic, Muhammet adını aldı. İl Müftüsü Kazım Güzel tarafından kendisine ihtida belgesi takdim edildi.

Tekbir ve salavatlarla devam eden merasime Marko Cvitkusic'un eşi ve çocuklarının yanı sıra aile yakınları ile müftülük personeli de katıldı. Merasim, yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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