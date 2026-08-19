Somalili sığınmacı kadın Almanya-İtalya krizinin sembolü oldu

Akdeniz üzerinden önce İtalya'ya, sonra da Almanya'ya giden bir sığınmacı kadın, iki ülke arasında gerilim yarattı. Almanya, Dublin Anlaşması gereği, sığınmacıyı İtalya'ya göndermek istiyor. Roma ise bunu kabul etmiyor.22 yaşında Somalili genç bir kadın, Almanya ile İtalya arasında bugünlerde yaşanan bir anlaşmazlığın sembolü haline geldi. O da diğer çok sayıda göçmen gibi önce Libya'ya, ardından Akdeniz üzerinden Avrupa'ya kaçan biri.

Tagesschau'da yer alan habere göre bu yılın Mart ayında İtalya'ya ayak basan genç kadın, oradan Almanya'ya geçti. İtalyan medyasında aktardığı haberlerde ise kadının Almanya'da aile üyeleri bulunduğu ve zorla evlendirilmek istendiği için kaçtığı bildiriliyor.

Almanya onu, Avrupa Birliği (AB) içinde sığınma ve iltica başvurularının nerede yapılacağını belirleyen Dublin Anlaşması gereği İtalya'ya geri göndermek istiyor. Anlaşma, her sığınmacının ilk giriş yaptığı AB ülkesinde iltica başvurusu yapması gerektiğini öngörüyor.

Eğer bu gerçekleşmez ve kişiler başka bir ülkde iltica başvurusu yaparsa, ilk giriş yaptıkları ülkeye geri gönderilebiliyor. Ancak İtalya genç Somalili kadını ve diğer sığınmacıları almak istemiyor.

İtalya "eski vakalar düzenlemesi"nden söz ediyor

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Mediaset medya kuruluşuna verdiği röportajda konunun iki boyutu olduğunu ifade ederek bir yandan Avrupa kurallarının uygulanması, diğer yandan ulusal çıkarların korunmasının söz konusu olduğunu belirtiyor. Piantedosi, anlaşmazlıkların da bu iki noktanın uyumsuzluğundan çıktığını dile getiriyor.

Almanya ile Dublin Anlaşması kapsamına giren vakalar konusunda yapılan bir anlaşmadan söz eden Matteo Piantedosi, Somalili kadın gibi kişileri kapsayan "Eski Vakalar Düzenlemesi"ne de atıfta bulunuyor.

İtalya 2022'den bu yana, ülkede daha fazla sığınmacıyı barındıracak kapasite olmadığı gerekçesiyle Dublin Anlaşması gereği geri alması gereken hiçbir sığınmacıyı topraklarına sokmadı.

Bu yıl Haziran ayında ise, göçten kaynaklanan yükleri AB içinde daha adil dağıtmayı hedefleyen tartışmalı bir reform olan Ortak Avrupa İltica Sistemi (GEAS) yürürlüğe girdi.

Hangi vakalar "eski vaka"?

Roma'daki Luiss Üniversitesi'nde Göç ve İltica Hukuku Profesörü olan Christopher Hein, GEAS öncesi dönem için İtalya ve Almanya'nın politik bir mutabakata vardığını belirterek Piantedosi'nin işaret ettiği "Eski Vakalar Düzenlemesi"ne atıfta bulunuyor. Hein, GEAS'ın yürürlüğe girdiği Haziran ortasından itibaren İtalya'nın Dublin vakalarını geri almaya başladığını da ifade ediyor.

Ancak çoğu zaman olduğu gibi anlaşmazlık detaylarda gizli: Roma ve Berlin, İtalya'nın Haziran ortasından itibaren, halihazırda Almanya'da bulunan Dublin vakalarını da geri alıp almayacağı ya da İtalya'nın sadece Haziran ortasından itibaren İtalya üzerinden AB'ye giren göçmenleri mi geri alması gerektiği konusudna farklı görüşlere sahip. Somalili kadın tam da böyle tartışmalı bir vaka. Mart ayında Almanya'ya giriş yapmış ama şimdi İtalya'ya gönderilmesi gerekiyor.

İtalya, Almanya'dan tazminat talep ediyor

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, hükümetin bazı diğer üyeleri gibi, Alman bayrağı altındaki özel deniz kurtarma gemilerinin denizden kurtarıp İtalya'ya getirdiği göçmenler için Almanya'dan tazminat talep ediyor.

Salvini, Berlin'in İtalya'yı "mülteci kampıyla karıştıran" Alman sivil toplum kuruluşlarının (STK) deniz kurtarma gemilerini durdurması gerektiğini savunarak "Bize tek bir kişiyi geri göndermeden önce, pratikte insanları Kuzey Afrika'dan İtalya'ya taşıyan bu STK'lardan Alman bayrağını alsınlar. Ondan sonra her şeyi konuşabiliriz" diyor.

Denizde insan kurtarma ile Dublin vakalarının birbiriyle pek bağlantılı olmadığını dile getiren Hein'a göre, "İnsan hayatını kurtarmak ile iltica hukukunun maddelerini karıştırmak kesinlikle kabul edilemez".

Aynı zamanda Almanya, İtalya için özellikle göç alanında önemli bir ortak. Başbakan Giorgia Meloni ve Alman mevkidaşı Friedrich Merz kişisel olarak da iyi anlaşıyor. Bu nedenle İtalya İçişleri Bakanı Piantedosi, Almanya ile mükemmel bir iş birliği içinde olduklarını vurguluyor.

Merz ve Meloni seçim baskısı altında

ARD televizyonunun konuya ilişkin sorularına yanıt veren Alman İçişleri Bakanlığı, Almanya ve İtalya'nın göç politikası konularında yakın bir iş birliği ve karşılıklı güven içinde çalıştığını belirtti. Bakanlık ayrıca, Avrupa iltica reformunun uygulanmasına ilişkin görüşmelerin de açık ve ortaklığa uygun bir diyalogla yapıldığını vurguladı.

Çatışma her iki taraf için de son derece uygunsuz olur gibi görünüyor. Peki neden kimse geri adım atmıyor?

Roma merkezli, Avrupa Politikaları Merkezi isimli düşünce kuruluşunun bilim direktörü Andrea de Petris'e göre bunun nedeni yaklaşan seçimler.

İtalya'da gelecek yıl parlamento seçimleri, Almanya'da ise sonbaharda eyalet seçimleri yapılacak. de Petris, Merz'in aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin, Meloni'nin de emekli general Roberto Vannacci liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Gelecek partisinin oylarını almasından korktuğunu ifade ediyor.

Her iki başbakanın da göç politikasında sert bir tutum sergilediğini vurgulayan de Petris, gerek Meloni'nin gerekse Merz'in bunu sadece ulusal çıkarlar açısından ele alarak Vannacci'ye veya AfD'ye oy kaybetmemeye çalıştığını belirtiyor.

Somalili kadın kilise sığınmasında

De Petris'e göre bu stratejinin ne kadar etkili olduğu belirsiz. Ancak anketler hem Almanya'da hem İtalya'da AfD'nin ve Vannacci'nin partisinin yükselişte olduğunu gösteriyor. Avrupa Politikaları Merkezi'nin direktörü, bu sebepten dolayı Berlin ile Roma arasındaki ilişkileri krize sokmanın iyi bir hamle olmadığının anlaşılması gerektiği görüşünde.

Bu krizin sembolü haline gelen Somalili genç kadın ise, Matteo isimli sığınmacılara yardım örgütünün verdiği bilgiye göre, Nürnberg'de bir kiliseye sığınmış durumda ve İtalya'ya gönderilmesi şimdilik pek olası görünmüyor. Ancak çatışma bu şekilde çözülmüş de olmuyor.

İtalya ve Almanya'nın, iltica başvurularından kimin sorumlu olduğu konusunda uzlaşamadığı daha çok sayıda göçmen var.

DW / ET,TY

Kaynak: Deutsche Welle