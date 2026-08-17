22 aylık Zümra bebek gen tedavisi için Almanya'ya gidiyor

İZMİR'in Buca ilçesinde SMA Tip 2 teşhisi konulan 22 aylık Zümra Eren'in gen tedavisi için yürütülen 1 milyon 820 bin dolarlık bağış kampanyası başarıyla tamamlandı. Gönüllülerle bir araya gelerek balon uçuran Eren ailesi, tedavi için 10 güne kadar Almanya'ya uçacak.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Fazıl ve Rabia Eren (39) çiftinin 13 Ekim 2024'te dünyaya gelen ve henüz 9 günlükken topuk kanı taramasıyla SMA Tip 2 teşhisi konulan kızları Zümra Eren için gen tedavisine ulaşabilmesi amacıyla valilik izniyle başlatılan kampanya tamamlandı. 18 ay süren kampanyada yurt dışındaki tedavi için gerekli olan 1 milyon 820 bin dolar toplandı. Kampanyanın tamamlanması ile gönüllüler ve destekçiler Eren ailesiyle bir araya gelerek gökyüzüne balon bıraktı. Müzikler eşliğinde kutlanan etkinliğe, mücadelesi devam eden diğer hasta yakınları da katıldı.

'KAS KAYBI YAŞANMADAN İLACINA KAVUŞACAK'

Kızının 2 yaşını doldurmadan ilacına kavuşacağını belirten Fazıl Eren, "18 aydır İzmir Valiliği onaylı bir kampanya yürüttük. Mahallemiz, çevremiz, İzmir ve diğer şehirlerdeki gönüllülerimiz sayesinde kampanyamızı tamamladık. Zümra'mız, inşallah 2 yaşını doldurmadan, kas kaybı yaşamadan ilacına kavuşacak. 9 günlükken erken teşhis edildiği için fizyoterapi ve egzersizlerini aksatmadık; çok şükür şu anda kızımızda hiçbir kas kaybı veya belirti yok. Bir baba olarak destek olan herkese minnettarım" dedi. Önlerinde 6 aylık bir tedavi süreci bulunduğunu ifade eden baba Eren, "Nasipse 5-10 güne kadar evladımız Almanya'ya gidecek. Kampanyamız bitti ama tedavi sürecimiz devam ediyor. Hastane sürecini de atlatıp sağ salim ilacını alarak hayatına devam etmesini diliyoruz" diye konuştu.

'AİLELER MORALİNİ BOZMASIN'

Anne Rabia Eren ise "İnsan zaman zaman umutsuzluğa düşüyor ama aileler morallerini hiç bozmasın. 'Başaramayız' diye düşünmesinler, önemli olan çocukta kas kaybı yaşanmadan bu ilaca ulaşabilmek. Katkıda bulunan herkese çok teşekkür ederim. Zümra inşallah ilacını alıp, sağlığına kavuşacak ve akranlarından farkı kalmayacak" dedi.

DİĞER AİLELER DE UMUTLA DESTEK BEKLİYOR

Etkinliğe katılarak Eren ailesinin sevincine ortak olan ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konulan 3 yaşındaki oğulları Deniz Eymen'i yaşatmak istediklerini söyleyen Çağatay-Sahra Çopur çifti de kendi kampanyaları için destek çağrısında bulundu. Henüz 10 günlükken SMA Tip-1 teşhisi konulan 6 aylık bebekleri Azem'in anne ve babası Kübra-Yılmaz Yıldırım çifti ise en kısa sürede Azem için de benzer bir kutlama yapmayı dilediklerini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı