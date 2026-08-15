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Kütahyalı Gençler Almanya'da Spor ve Kültür Köprüsü Kurdu

Kütahyalı Gençler Almanya'da Spor ve Kültür Köprüsü Kurdu
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Kütahya'dan 15 genç, Almanya'nın Hannover kentinde Türk-Alman Gençlik Hareketlilik Programı'na katıldı. Basketbol, bisiklet, futbol, badminton, voleybol ve yüzme branşlarında etkinlikler yapan gençler, Alman akranlarıyla kültürel etkileşimde bulunarak yeni dostluklar kurdu. Sporun sınırları aşan gücüyle gençler arasında kültürlerarası bağlar güçlendirildi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Almanya'nın Hannover kentinde, SV Nienhagen Spor Kulübü iş birliğiyle Türk-Alman Gençlik Hareketlilik Programı gerçekleştirildi.

Program kapsamında Kütahya'dan 15 kişilik gençlik kafilesi Almanya'ya giderken gençler basketbol, bisiklet, futbol, badminton, voleybol ve yüzme branşlarında çeşitli sportif faaliyetlere katıldı.

SV Nienhagen Spor Kulübü sporcularıyla bir araya gelen Kütahyalı gençler, farklı branşlarda gerçekleştirilen etkinliklerde sportif deneyimlerini paylaşırken, aynı zamanda Alman gençlerle kültürel etkileşimde bulundu. Program kapsamında düzenlenen kültürel gezi ve etkinlikler sayesinde iki ülkenin gençleri arasında yeni dostluklar kuruldu.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, programın gençlerin farklı kültürleri tanıması, önyargıların aşılması ve kültürlerarası iletişim becerilerinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Küçük, sporun farklı ülkelerden gençleri ortak bir paydada buluşturan güçlü bir araç olduğunu ifade ederek, "Farklılıkları tanıyan, önyargıları aşan, özgüvenli ve açık fikirli gençler yetiştirmek; gençlerimizin sosyal hayata katılımını ve kültürlerarası iletişim becerilerini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen program, sporun ve gençliğin sınırları aşan gücünü bir kez daha ortaya koydu" dedi.

Programla gençlerin yalnızca sportif deneyim kazanmadığını, aynı zamanda farklı bir kültürü yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirten Küçük, Kütahya'dan Avrupa'ya uzanan gençlik bağlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Program sonunda Türk ve Alman gençleri arasında dostlukların pekiştirildiği, deneyimlerin paylaşıldığı ve yeni kültürel ufukların açıldığı vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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