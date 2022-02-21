28 Şubat Haberleri - 28 Şubat Haber - Haberler

28 Şubat Haberleri
28 Şubat haber, 28 Şubat son dakika haberleri ve gelişmeleri.
TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Türkiye'nin kurtuluşunu ekonomik milliyetçilikte görüyoruz"Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin kurtuluşunu ekonomik milliyetçilikte gördüklerini bildirdi.
AK Parti'li Aydemir: "28 Şubat'ın mağduru da müellifi de belli"AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "28 Şubat'ın mağduruyum" şeklindeki açıklamalarına ilişkin, "28 Şubatçılarla kol kola yürüyen nasıl o işin mağduru olur?
Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Her ilde 'Millet İttifakı ile Demokrasi Ters Şeritte' mitingi düzenlemeli"Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, Millet İttifakı'nın 28 Şubat günü kamuoyuna açıklayacağı 'Mutabakat Metni'nin masum bir girişim olmadığını belirterek, "Cumhur İttifakı, 28 Şubat günü 'Millet İttifakı ile Demokrasi Ters Şeritte"...
6 muhalefet liderinin 28 Şubat'taki toplantısının davetiyesindeki bir detay gözden kaçmadıGüçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları için Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 6 muhalefet partisinin temsilcileri bir araya gelmişti. 6'lı toplantının ardından mutabakat metninin 28 Şubat'ta açıklanacağı belirtilmişti. Daha önce liderlerin oturma düzeniyle ilgili çıkan tartışma gündemde yerini korurken, 28 Şubat'taki toplantının davetiyesinde 6 liderin partilerinin isimlerinin alfabetik sıralamaya göre yazılması dikkat çekti.
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kilis'te gündemi değerlendirdi AçıklamasıAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin sadece bir siyasi parti değil, bir dava hareketi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin sadece bir kesiminin, bir çevresinin değil, 84 milyon yurttaşımızın ortak sesidir, ortak partisidir.
Hindistan'daki başörtüsü yasağı İstanbul'da protesto edildiİstanbul'da bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Hindistan'ın Karnataka eyaletinde üniversite öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağı ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslümanlara yönelik uygulamaları protesto etti.
Haftanın tarihine bakışErmeni güçlerin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da kadın, çocuk ve yaşlı gözetmeksizin yaptığı katliamda savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu yarın İstanbul'da toplanacakFIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı aday kadrosu yarın İstanbul'da bir araya gelecek.
Üsküdar'da MUŞTU Gençlik Derneği Hindistan ve Doğu Türkistan'daki zulüm için bir araya geldiÜsküdar'da MUŞTU Gençlik Derneği Hindistan ve Doğu Türkistan'daki zulüm için bir araya geldi MUŞTU Gençlik Derneği, Üsküdar Mihrimah Sultan Camii'nde kılınan sabah namazının ardından Hindistan'ın Karnataka eyaletinde uygulanan başörtüsü yasağı ve Doğu Türkistan'daki Müslümanlar için bir araya geldi.
Almanya'dan vatandaşlarına "Ukrayna'yı acil terk etmeleri" çağrısıAlmanya, Ukrayna'da bulunan vatandaşlarını ülkeyi acil terk etmeye çağırdı.
Almanya vatandaşlarını çağırdı, Kiev'e uçuşlar iptal edildiAlmanya'nın vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmaları çağrısında bulunmasının ardından Lufthansa Havayolu şirketi de Kiev'e uçuşları iptal etti.
"Elektronika" 20, 24 ve 28 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacakİstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğu (MDTist), "Elektronika" performansını sahneleyecek.
AK Partili Kurtulmuş'tan anket şirketlerine tepki! Oy farkını verip çok iddialı konuştuSon dönemde yapılan seçim anketlerine tepki gösteren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "2023 seçimleri, açık söylüyorum aslanın ağzındadır, bunun için çok güçlü çalışmak zorundayız. Hani diyorlar ya, zannedersin ki kendileri birinci parti olmuş. Şu anda bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir. En yakın rakibinden 10-12 puan öndedir." dedi.
Numan Kurtulmuş: "Şu anda bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci partidir. En yakın rakibinden 10-12 puan öndedir"Numan Kurtulmuş: "Şu anda bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci partidir.
Hindistan'daki başörtüsü yasağı İstanbul'da protesto edildiHindistan'daki başörtüsü yasağı İstanbul'da protesto edildi Hindistan Konsolosluğu önünde eylem yapıldı Hindistan'da günlerdir devam eden başörtüsü yasaklarına yönelik İstanbul'daki Hindistan Konsolosluğu önünde protesto düzenlendi.
Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası sonuçlandıF klavyenin mucidi ve vefatına kadar çoğu rekor olmak üzere Türkiye'ye 83 dünya şampiyonluğu kazandıran İhsan Yener anısına bu yıl 19'uncusu düzenlenen 2022 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası'nın kazananları belli oldu.
Türkiye'nin en büyük tam otomatik otoparkı İzmir'de açıldı: 66,5 milyona mal olduİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, kentteki otopark sayısını artırma hedefi doğrultusunda Bayraklı'da yapımı tamamlanan Smyrna Otoparkı hizmete açıldı.
28 Şubat'ın 25'inci yıl dönümünde fotoğraf sergisiyle o gün yaşananlar hatırlatılmak istendi28 Şubat'ın 25'inci yıl dönümünde fotoğraf sergisiyle o gün yaşananlar hatırlatılmak istendi Bursa'da 28 Şubat post-modern darbesinin 25'inci yıldönümü dolayısıyla açılan fotoğraf sergisiyle gençlere o gün yaşananlar hatırlatılmak istendi.
Yeni Peugeot 308'e bir ödül de kadınlardan geldiyeni Peugeot 308 "Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili" jürisi tarafından "Yılın En İyi Şehirli Otomobili" ödülüne layık görüldü.
Numan Kurtulmuş'tan muhalefete 28 Şubat önerisiAK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Mehmet Vehbi Dinçerler Spor Salonunun açılışına katıldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Bekamızın ve millî hâkimiyetin imanlı ve sarsılmaz bekçileriyiz"'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları' kapsamında İzmir Bayraklı'da açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, "Bekamızın ve milli hakimiyetin imanlı ve sarsılmaz bekçileriyiz" dedi.
MHP'li Yalçın: "Bir yıldan önce seçim olmaması gerekir, yani erken seçim hayal"MHP'li Yalçın: "Bir yıldan önce seçim olmaması gerekir, yani erken seçim hayal" MHP, "Adım Adım 2023"ün fitilini İzmir'den ateşledi MHP'li Yalçın'dan önemli erken seçim ve sistem değişikliği açıklaması İzmir'de düzenlenen "MHP Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısında...
MHP'li Semih Yalçın, İzmir'deki "Adım Adım 2023" toplantısında konuştuMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, muhalefet partilerinin henüz cumhurbaşkanı adayı belirlememiş olmasını eleştirdi.
MHP'LİLER BAYRAKLI'DAN İLÇE TURLARINA BAŞLADIİZMİR'in Bayraklı ilçesinde 'Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı'nın ilkinde partilileriyle bir araya gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Semih Yalçın, 2023 Haziran'da yapılacak seçimlere kadar tüm ilçeleri gezerek...
MHP'li Semih Yalçın, İzmir'deki "Adım Adım 2023" toplantısında konuştu AçıklamasıMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, muhalefet partilerinin henüz cumhurbaşkanı adayı belirlememiş olmasını eleştirdi.
Numan Kurtulmuş: Ukrayna-Rusya krizi Türkiye'nin ara buluculuğuyla çözülecektir (4)'VESAYET VE VESAYETÇİLERLE MÜCADELE EDİYORUZ'AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Gaziantep'teki STK temsilcileriyle buluştu AçıklamasıAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bizim en büyük başarımız vesayetlerle mücadelede başarılı olmaktır.
MHP "Adım Adım 2023"ün fitilini İzmir'den ateşlediMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından düzenlenen "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" başlıklı toplantıların ilki, İzmir Bayraklı'da gerçekleştirildi.
CHP Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi (3)CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 6 muhalefet partisi genel başkanının katıldığı Ahlatlıbel'deki yuvarlak masa toplantısına ilişkin, "Bu masanın ayakları, Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a kadar, 784 bin kilometrekarelik vatan toprağının her bir...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Gaziantep'te spor salonu açılışına katıldı AçıklamasıAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 2023'te güçlü Türkiye'yi hep beraber kurarak yola devam edeceklerini belirtti.
Numan Kurtulmuş'tan muhalefete 28 Şubat önerisiNuman Kurtulmuş'tan muhalefete 28 Şubat önerisi AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Adamakıllı bir 28 Şubat eleştirisi yapın, o gün 'Türkiye demokrasisine sözümüz var' diyerek ortaya çıkın" "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde geleceğin Türkiye'sine yürüyoruz" Numan...
Numan Kurtulmuş: Ukrayna-Rusya krizi Türkiye'nin ara buluculuğuyla çözülecektirAK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilime ilişkin, "Ukrayna ile Rusya arasındaki kriz, ümit ediyoruz ki Türkiye'nin de bu konudaki ara buluculuğuyla çözülecektir" dedi.
TEKNOFEST dikey inişli roket yarışması başvuruları devam ediyorTEKNOFEST kapsamında ve dünyada ilk kez düzenlenen "Dikey İnişli Roket Yarışması" için başvurular devam ediyor.
23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'da başladıTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' turnuvasının Aydın ayağının açılışı gerçekleştirildi.
GAZİANTEP - Kurtulmuş: "Türkiye bir daha IMF gibi ekonomi kuruluşlarının ağına düşmeyecektir"AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin üretmesi, istihdamı geliştirmesi, yatırımlarını arttırması ve ihracat yaparak dışardan kazandığı paralarla ekonomisini daha güçlü bir hale getirmek zorunda olduğunu ifade ederek "Dolayısıyla bu istikametten asla geri dönmeyeceğiz,...
Balyoz davasında dosya, mütalaa için savcıya gönderildiBalyoz Planı davasında hakkında verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan tutuklu Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel'de 6 muhalefet liderinin bir araya gelmesine ilişkin, "Ekonomi konusunda da sosyal politikalar konusunda da aynı çalışmalar şu anda yapılıyor.
"Balyoz Planı" davasında yeniden yargılanan 7 sanığın dosyası, mütalaa için savcılığa gönderildi"Balyoz Planı" davasında verilen beraat kararları bozulan aralarında Çetin Doğan'ın da bulunduğu 7 sanığın yeniden yargılandığı davada dosyası, bozma ilamına ve esasa ilişkin görüşünü hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderildi.
'BALYOZ DOSYASI' MÜTALAASINI HAZIRLAMASI İÇİN SAVCIYA GÖNDERİLDİYARGITAY'ın 'Balyoz' davasında 7 sanık için verilen beraat kararını bozmasının ardından aralarında 28 Şubat Davası'ndan hükümlü bulunan eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 muhalefet liderinin 28 Şubat'ta yapacağı açıklamaya ilişkin, "Geçmiş 28 Şubat'ta demokrasi rafa kaldırılmıştı, bu 28 Şubat'ta raftan demokrasiyi indireceğiz.
Kılıçdaroğlu Ankara'daki yuvarlak masa toplantısı için ortaya atılan "Hedefleri Erdoğan'ı yıkmak" iddiasına yanıt verdiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefet partisi liderleriyle Ankara'da yuvarlak bir masa etrafında bir araya geldikleri tarihi zirve için yapılan "Hedefleri Erdoğan'ı yıkmak" iddiasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Meselemiz Türkiye, demokrasi, özgürlük, refah. Olay Erdoğan olayı değil, olay Türkiye olayı. Biz Türkiye'yi içinde bulunduğu çıkmazın içinden çıkarmayı istiyoruz" dedi.
Gölcük'de "Öğrenciler Ustalarla Buluşuyor" etkinliği düzenliyorGölcük Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle; unutulmaya yüz tutmuş, kültürel mirasımız olan sanatları genç kuşaklara aktarmaya devam ediyor.
Mamak Belediyesi'nden kırsal kalkınmaya destekCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarımsal üretim için açıkladığı indirim ve destek paketinin ardından harekete geçen Mamak Belediyesi, çiftçilere yüzde 90 hibeyle sebze fidesi vermeye başladı.
Bugün Recep ayının kaçıncı günü ve kaçıncı gecesi? 2022 Bugün Recebin kaçı? 18 Şubat Cuma Receb ayının kaçıncı günüdür?Mübarek 3 ayların ilki olan Recebi Şerif ayı içerisindeyiz. Vatandaşlar, Bugün Recep ayının kaçıncı günü ve gecesi? 2022 Bugün Recebin kaçı? 18 Şubat Cuma Receb ayının kaçıncı günüdür merak etti. Peki, Recep ayının bugün kaçıncı günü? Recebin kaçıncı gecesindeyiz? İşte detaylar...
Miraç kandili ne zaman, hangi gün 2022? Miraç kandiline kaç gün kaldı? Recep ayının 27. gecesine kaç gün var? Miraç kandili gecesine kaç gece var?2022 yılının ikinci kandili Miraç Kandili'dir. Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesi idrak edilecektir. Peki, Miraç kandili ne zaman, hangi gün 2022? Miraç kandiline kaç gün kaldı? Recep ayının 27. gecesine kaç gün var? Miraç gecesi hangi gecedir? Miraç kandili gecesi ne zaman? Miraç kandili günü ne zaman? İşte bilgiler...
Recep ayı ne zaman bitiyor? 2022 Recep ayı hangi gün bitecek?Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Recep ayı ne zaman bitiyor? Belirlenen üç ayların ne zaman olacağı araştırılırken 2022 Recep ayı hangi gün bitecek sorusunun yanıtı araştırılıyor. Recep, Şaban ve Ramazan hangi aylarda olacağı insanlar tarafından araştırılıyor. 2022 Recep ayının ortası hangi güne denk geldiği merak konusu oluyor. Peki, 2022 Recep ayının ortası hangi gün?
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3)Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimsenin eski Türkiye'nin o karanlık siyasi ve ekonomik iklimini geri getirmesine izin vermeyeceğiz.
Siirt'te Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenlendiSiirt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenlendi.
DEVA Parti'li Yeneroğlu: "28 Şubat, güçlendirilmiş parlamenter sistemin tanıtım günü"Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "28 Şubat, bizim için güçlendirilmiş parlamenter sistemin tanıtım günüdür.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 81 ilde yapılacakYabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) 81 ilde gerçekleştirilecek.
23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'da başlıyorTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' organizasyonunun açılış maçı Aydın'da gerçekleştirilecek.
Kartal'da spor eğitimleri başlıyorKartal Belediyesi, çocukların ve gençlerin farklı branşlarda spor eğitimi almalarını sağlamak amacıyla Kartal'da spor eğitimlerine başlıyor.
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, canlı yayında soruları yanıtladı AçıklamasıAK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 6 muhalefet partisinin toplantısına ilişkin, "Hiç şüpheniz olmasın tabii ki kazanamayacaklar.
Spor Toto Süper Lig'de 4 haftalık program açıklandıSpor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. hafta müsabakalarının programı belli oldu.
İstanbul Modern Sinema, 30 kısa filmi izleyiciyle buluşturacakİstanbul Modern Sinema'nın kısa filmlerden oluşan "Gelecek Kısa" adlı seçkisi şubat programı kapsamında erişime açılacak.
AK Parti'li Kılıç'tan, 6 muhalefet partisinin açıklama tarihi olarak 28 Şubat'ı belirlemesine tepkiAK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, 6 muhalefet partisi liderinin, ortak açıklama tarihi olarak 28 Şubat'ı belirlemesini, "28 Şubat, aziz milletimizin hafızasında son derece üzücü hadiselerle yerini almış bir tarihtir.
CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin konuştu AçıklamasıCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin, istişare ve uzlaşı ile çözemeyeceği hiçbir sorununun bulunmadığını belirterek, "Bu bakımdan, Sayın Genel Başkanımızın davetiyle 6 siyasi parti genel başkanının bir araya gelmesi, tarihi bir gelişmedir.
Samsun'da karayaka koyunu ıslah projesiSamsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 'Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi'ne başvuruların ilçe müdürlüklerince 28 Şubat tarihine kadar kabul edileceğini duyurdu.
6 muhalefet partisinden herhangi biri Cumhur İttifakı'na katılabilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koyduBirleşik Arap Emirlikleri ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 muhalefet partisinden herhangi birinin Cumhur İttifakı'na katılmak istemesi durumunda tepkisinin ne olacağı soruldu. Erdoğan bu soruya "Haşa. Öyle bir şey olur mu? Böyle bir şeye benim kendi tabanım da müsaade etmez" yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elektrik faturaları) Kabine toplantısında etraflıca görüşeceğiz"Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının hazırlıklarını yaptığını kaydederek, "İnşallah Kabine Toplantısında etraflıca görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elektrik faturaları) Kabine toplantısında etraflıca görüşeceğiz"Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının hazırlıklarını yaptığını kaydederek, "İnşallah Kabine Toplantısında etraflıca görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız" dedi.
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elektrik faturaları) Kabine toplantısında etraflıca görüşeceğiz"Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının hazırlıklarını yaptığını kaydederek, "İnşallah Kabine Toplantısında etraflıca görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız" dedi.
Karamollaoğlu: "(6 muhalefet partisi genel başkanının yemeği) Bu kervan yoluna devam edecektir"Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ortak kaygıları, ülke problemlerini çözme iradesiyle geçen hafta 6 muhalefet partisi genel başkanının çalışma yemeğinde bir araya geldiğini belirterek "Bu tarihi buluşma öncesinde ve sonrasında akla hayale gelmedik iftiralar, senaryolar üretseler...
Kampanya sonuç verdi... Yıldız Teknik Üniversitesi'nde vegan menü hakkı tanındıYILDIZ Teknik Üniversitesi'nde çağrılar sonuç verdi, öğrenciler vegan menü hakkını kazandı.
TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Siyaseti kulislerde, lobilerde ve yuvarlak masalarda değil, sokakta ve halkın içinde yapıyoruz"Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, siyaseti kulislerde, lobilerde ve yuvarlak masalarda değil, sokakta ve halkın içinde yapmaya devam edecekleriniz söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik faturalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının hazırlıklarını yaptığını belirterek "Kabine toplantısında görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız." dedi.
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 muhalefet partisi liderinin toplantısına tepki: Çok bir araya gelirler ama bir şey çıkmazSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde bir araya gelen 6 muhalefet partisi liderine tepki gösterdi. Erdoğan, "Çok bir araya gelirler ama bir şey çıkmaz." dedi.
Yeni nesil çevre ve enerji teknolojileri TEKNOFEST'teTEKNOFEST teknoloji yarışmaları kapsamında SANKO yürütücülüğünde düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile çevreye duyarlı uygulamalar konusunda farkındalığın artırılarak toplumda enerji verimliliği kültürünün oluşturulması amaçlanıyor.
Ölçü ve tartıda son beyan tarihi 28 şubatSelçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ölçü ve tartı aletlerinin beyanname verme süresinin 28 Şubat'ta sona ereceği belirtildi.
Çağrılar sonuç verdi: Vegan Derneği ve YTÜ öğrencileri vegan menü hakkını kazandıVegan Derneği'nin Yıldız Teknik Üniversitesi yemekhanesini dönüştürmek ve üniversitede "yeşil tabak" sayısını artırmak için YTÜ Vegan Vejetaryenler Topluluğu ile yürüttüğü kampanya olumlu sonuç verdi.
Kartallı kadınlar için 'Öz Savunma Atölyesi' başlıyorKurulduğu günden bu yana Kartal'da kadınların, ailelerin ve çocukların sorun ve beklentilerini merkezine alarak kapsamlı çalışma ve projelere imza atan Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadınlar için 'Öz Savunma Atölyesi'ni başlatıyor.
Hulki Cevizoğlu kimdir? Hulki Cevizoğlu hangi partili, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hulki Cevizoğlu hayatı ve biyografisi!Hulki Cevizoğlu kimdir sorusu siyaset programlarında dikkat çeken açıklamalarıyla gündem olan Hulki Cevizoğlu hakkında gündem konusu oldu. Gündeme ilişkin yorumlarıyla dikkat çeken Hulki Cevizoğlu merak edilen isimler arasında bulunuyor. Peki, Hulki Cevizoğlu kimdir? Hulki Cevizoğlu hangi partili, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hulki Cevizoğlu hayatı ve biyografisi! İşte detaylar haberimizde...
BAKAN ÖZER: ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU İLE İLGİLİ YÖNETMELİK HAZIR - TAMAMI FTP'DEMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Güneydoğu İlleri Mesleki Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.
Buldan, HDP Grup Toplantısı'nda konuştuHDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP, bu ülkenin geleceğinin adıdır.
Bakan Özer, Mesleki Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı- Bakan Özer, Mesleki Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı Bakan Özer: "Mesleki Eğitim Liseleri ile 28 Şubat zihniyetinin kat sayı uygulamasının kaybettirdiği öz güveni yeniden sağlıyoruz" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep'te düzenlenen Mesleki Eğitim Değerlendirme...
GAZİANTEP - Bakan Özer: "Meslek liseleri, yurt dışına ihracat yapan bir okul türüne dönüşüyor"Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinin, bir zamanlar başarılı öğrencilerin gitmek istemediği okul türünden, kapasitesi artan patent, faydalı model, marka, tasarım, tescil üreten ve tarihinde ilk defa yurt dışına ihracat yapan bir okul türüne dönüştüğünü belirtti.
İstanbul 15 günlük hava durumu! 15-28 Şubat İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı?İstanbul 15 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Vatandaşlar 15 günlük hava durumu İstanbul tahminleriyle planlarını yapmaya başladı. İstanbul'da 10 günlük hava durumu ve 15 günlük hava durumu araştırmaları yapılıyor. Yarın yağmur yağacak mı, yağış var mı, yarın hava nasıl olacak, hafta sonu hava nasıl olacak gibi sorularla hava tahminleri hakkında bilgi toplanıyor. Peki, İstanbul'da 15 günlük hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İşte detaylar...
Kılıçdaroğlu'ndan "Elektriği derhal kesilmeli" diyen Bahçeli'ye "kandilli" yanıtMHP lideri Devlet Bahçeli, elektrik faturaları zamlarının geri çekilmediği takdirde fatura ödemeyeceğini söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Faturasını ödemezse elektriği derhal kesilmelidir" tepkisini gösterdi. Kılıçdaroğlu ise Bahçeli'ye yanıt vererek, "Örgütlerine 'Kılıçdaroğlu'na kandil gönderin' demiş. Onları partinin müzesine koyacağım, 'Elektrik zamlarını savunan Devlet Bahçeli'nin bana gönderdiği kandiller' diye göstereceğim" dedi.
Kılıçdaroğlu: 6 partinin genel başkanı önemli bir başarıya imza attıKılıçdaroğlu: 6 partinin genel başkanı önemli bir başarıya imza attıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "6 partinin genel başkanı, Türk siyaset tarihinde önemli bir başarıya imza attı ve bir araya geldi.
Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu AçıklamasıHDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP, bu ülkenin geleceğinin adıdır.
Bahçeli: 6+1 formatında buluştularMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 muhalefet partisi liderinin bir araya geldiği koplantıya ilişkin, "Zorlaya zorlaya 12 Şubat akşamı Ahlatlıbel'de 6 sandalyeli bir masanın çevresinde 6+1 formatında buluştular.
Aydemir'den İhya Kültürü vurgusuAK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili Aydemir, TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye ekonomisine ilişkin tespitleri paylaştı, Kur Korumalı Mevduat hesabında elde edilen başarıyı aktardı, enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadelede kararlı olduklarını belirtti.
Oppo, Mobil Dünya Kongresi'nde son teknoloji ve yeni ürünlerini tanıtacakOppo, Mobil Dünya Kongresi'nde yeni bağlantı çözümünü, mobil teknolojilerini, artırılmış gerçeklik ve 5G alanlarında kaydettiği AR-GE başarılarını ve amiral gemisi yeni ürünlerini tanıtacak.
KOBİ'lere ABD pazarına e-ihracat seferberliğiTOBB ve Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey), girişimcileri ABD pazarında desteklemek için harekete geçti.
Son dakika! Bahçeli, 6 liderin tarihi zirvesine elindeki karikatür üzerinden sert çıktı: Zillet ittifakı bölücülük ittifakıdırSon dakika! 6 muhalefet partisi liderinin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği tarihi zirve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de hedefindeydi. Partisinin grup toplantısında eline aldığı bir karikatür üzerinden 6 lidere sert çıkan Bahçeli, "Zillet ittifakı çürümüş ve çözülmüştür. Bölücülük ittifakıdır, PKK ittifakıdır, FETÖ ittifakıdır. Türkiye düşmanlarının ve HDP'nin gözetimi ve denetimi altındadır. 28 Şubat'a gün verilmesi tesadüf değildir" dedi.
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, altı muhalefet partisinin genel başkanlarının yaptığı toplantıyla ilgili, "Yuvarlak masa etrafında toplanmanın manası iyi anlaşılmıştır.
Muhsin Yazıcıoğlu ne zaman öldü? Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatı, ölüm tarihiBüyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu 1954 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. 1972 yılında Ankara'ya üniversite eğitimi için gitti ve burada Ülkü Ocakları Genel Merkezinde görev aldı. Peki, Muhsin Yazıcıoğlu kimdir, nereli? Muhsin Yazıcıoğlu ne zaman öldü? Muhsin Yazıcıoğlu ne zaman vefat etti? İşte detaylar...
AK Partili Yılmaz: "Kirli ittifak milletimizden gereken cevabı alacaktır"TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, 6 siyasi parti liderinin bir araya geldiği toplantıya ilişkin, "Aziz milletimiz bunların yazdıkları senaryonun, oynadıkları oyunların farkında olup, bu kirli ittifaka öyle bir tokat atacaktır ki, bunların...
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Yunanistan karşılaşmaları kadrosu açıklandıA Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan ile oynayacağı iki karşılaşma için 18 kişilik kadrosu belli oldu.
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdiİYİ Parti Meclis Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, 6 muhalefet partisinin genel başkanlarının bir araya geldiği toplantıyı anımsatarak, "12 Şubat'ta yapılan zirve, birbirleriyle aynı Türkiye fotoğrafına da sahip olduğunu söyleyemeyeceğimiz ama her birisi iyi bir Türkiye arayışında olan...
AK Parti'li Yılmaz: "Kirli bir ittifakın karşısında en büyük birlikteliğimiz milletle olacaktır"AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Gizli ve kirli bir ittifakın karşısında en büyük birlikteliğimiz milletle olacaktır.
AK Parti'li Aydemir, 6 muhalefet partisinin ikinci toplantısını 28 Şubat'ta planlamasını eleştirdiAK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 6 muhalefet partisi genel başkanının ikinci toplantısının 28 Şubat'ta planlanmasına ilişkin, "28 Şubat, demokrasinin katledildiği bir zaman dilimidir.
Engelleri ortadan kaldıracak teknolojiler TEKNOFEST'te yarışıyorTEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve Türkiye Beyazay Derneği yürütücülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışmasına başvurular başladı.
'Kur Korumalı Mevduat' uygulamasında kritik tarih 17 ŞubatHükümetin dövizdeki aşırı yükselişe karşı uygulamaya koyduğu ve doların bir gecede 18 TL seviyelerinden 13 TL bandına inmesini sağlayan Kur Korumalı Mevduat uygulaması için kritik tarih 17 Şubat.
THY'den Ukrayna yolcularına bilet iadesiyle değişiklik hakkı duyurusu AçıklamasıTürk Hava Yolları (THY), Ukrayna'daki gelişmeler nedeniyle bu ülkeye bilet alan yolcularına tanınan iade ve değişiklik haklarına ilişkin duyuruda bulundu.
"Değerli konut vergisi beyannamesinde son haftaya girildi"Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "2022 yılına ilişkin değerli konut vergisinin beyanı için son gün 21 Şubat Pazartesi iken, ilk taksit ödemelerinin de 28 Şubat'ta yapılması gerekiyor" dedi.
Altındağ'da çiftçilere tohum desteğiGeçtiğimiz yıllarda çiftçilere arpa, buğday ve Macar fiği tohumu desteği veren Altındağ Belediyesi, bu yıl da çiftçilere nohut desteği verecek.
Zirvede gergin anlar! Ahmet Davutoğlu ittifak yerine "koalisyon protokolü" ismini önerdi, liderler sıcak bakmadıKemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın katılımıyla gerçekleşen liderler zirvesine ilişkin mutabakat metni 28 Şubat'ta açıklanacak. Görüşmede Davutoğlu'nun, birlikteliklerine ittifak yerine "koalisyon protokolü" demeyi önerdiği ancak buna diğer liderlerin sıcak bakmadığı öğrenildi.