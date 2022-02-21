28 Şubat Haberleri - 28 Şubat Haber - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberler
Haberler ›› 28 Şubat Haberleri
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

28 Şubat Haberleri

28 Şubat haber, 28 Şubat son dakika haberleri ve gelişmeleri.

TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Türkiye'nin kurtuluşunu ekonomik milliyetçilikte görüyoruz'

TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Türkiye'nin kurtuluşunu ekonomik milliyetçilikte görüyoruz"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin kurtuluşunu ekonomik milliyetçilikte gördüklerini bildirdi.
28 Şubat - 12 Dakika Önce
AK Parti'li Aydemir: '28 Şubat'ın mağduru da müellifi de belli'

AK Parti'li Aydemir: "28 Şubat'ın mağduru da müellifi de belli"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "28 Şubat'ın mağduruyum" şeklindeki açıklamalarına ilişkin, "28 Şubatçılarla kol kola yürüyen nasıl o işin mağduru olur?
28 Şubat - 46 Dakika Önce
Doç. Dr. Adem Palabıyık: 'Her ilde 'Millet İttifakı ile Demokrasi Ters Şeritte' mitingi düzenlemeli'

Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Her ilde 'Millet İttifakı ile Demokrasi Ters Şeritte' mitingi düzenlemeli"

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, Millet İttifakı'nın 28 Şubat günü kamuoyuna açıklayacağı 'Mutabakat Metni'nin masum bir girişim olmadığını belirterek, "Cumhur İttifakı, 28 Şubat günü 'Millet İttifakı ile Demokrasi Ters Şeritte"...
28 Şubat - 3 Saat Önce
20 Şubat 2022 Haberleri

20 Şubat 2022 Haberleri

20 Şubat 2022 Manşet Haberleri.
28 Şubat - 12 Saat Önce
6 muhalefet liderinin 28 Şubat'taki toplantısının davetiyesindeki bir detay gözden kaçmadı

6 muhalefet liderinin 28 Şubat'taki toplantısının davetiyesindeki bir detay gözden kaçmadı

Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları için Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 6 muhalefet partisinin temsilcileri bir araya gelmişti. 6'lı toplantının ardından mutabakat metninin 28 Şubat'ta açıklanacağı belirtilmişti. Daha önce liderlerin oturma düzeniyle ilgili çıkan tartışma gündemde yerini korurken, 28 Şubat'taki toplantının davetiyesinde 6 liderin partilerinin isimlerinin alfabetik sıralamaya göre yazılması dikkat çekti.
28 Şubat - Dün 21:55
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kilis'te gündemi değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kilis'te gündemi değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin sadece bir siyasi parti değil, bir dava hareketi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin sadece bir kesiminin, bir çevresinin değil, 84 milyon yurttaşımızın ortak sesidir, ortak partisidir.
28 Şubat - Dün 16:16
Hindistan'daki başörtüsü yasağı İstanbul'da protesto edildi

Hindistan'daki başörtüsü yasağı İstanbul'da protesto edildi

İstanbul'da bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Hindistan'ın Karnataka eyaletinde üniversite öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağı ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslümanlara yönelik uygulamaları protesto etti.
28 Şubat - Dün 11:52
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Ermeni güçlerin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da kadın, çocuk ve yaşlı gözetmeksizin yaptığı katliamda savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti.
28 Şubat - Dün 11:39
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu yarın İstanbul'da toplanacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu yarın İstanbul'da toplanacak

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı aday kadrosu yarın İstanbul'da bir araya gelecek.
28 Şubat - Dün 11:13
Üsküdar'da MUŞTU Gençlik Derneği Hindistan ve Doğu Türkistan'daki zulüm için bir araya geldi

Üsküdar'da MUŞTU Gençlik Derneği Hindistan ve Doğu Türkistan'daki zulüm için bir araya geldi

Üsküdar'da MUŞTU Gençlik Derneği Hindistan ve Doğu Türkistan'daki zulüm için bir araya geldi MUŞTU Gençlik Derneği, Üsküdar Mihrimah Sultan Camii'nde kılınan sabah namazının ardından Hindistan'ın Karnataka eyaletinde uygulanan başörtüsü yasağı ve Doğu Türkistan'daki Müslümanlar için bir araya geldi.
28 Şubat - Dün 09:37
Almanya'dan vatandaşlarına 'Ukrayna'yı acil terk etmeleri' çağrısı

Almanya'dan vatandaşlarına "Ukrayna'yı acil terk etmeleri" çağrısı

Almanya, Ukrayna'da bulunan vatandaşlarını ülkeyi acil terk etmeye çağırdı.
28 Şubat - 19.02.2022
Almanya vatandaşlarını çağırdı, Kiev'e uçuşlar iptal edildi

Almanya vatandaşlarını çağırdı, Kiev'e uçuşlar iptal edildi

Almanya'nın vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmaları çağrısında bulunmasının ardından Lufthansa Havayolu şirketi de Kiev'e uçuşları iptal etti.
28 Şubat - 19.02.2022
'Elektronika' 20, 24 ve 28 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak

"Elektronika" 20, 24 ve 28 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğu (MDTist), "Elektronika" performansını sahneleyecek.
28 Şubat - 19.02.2022
AK Partili Kurtulmuş'tan anket şirketlerine tepki! Oy farkını verip çok iddialı konuştu

AK Partili Kurtulmuş'tan anket şirketlerine tepki! Oy farkını verip çok iddialı konuştu

Son dönemde yapılan seçim anketlerine tepki gösteren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "2023 seçimleri, açık söylüyorum aslanın ağzındadır, bunun için çok güçlü çalışmak zorundayız. Hani diyorlar ya, zannedersin ki kendileri birinci parti olmuş. Şu anda bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir. En yakın rakibinden 10-12 puan öndedir." dedi.
28 Şubat - 19.02.2022
Numan Kurtulmuş: 'Şu anda bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci partidir. En yakın rakibinden 10-12 puan öndedir'

Numan Kurtulmuş: "Şu anda bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci partidir. En yakın rakibinden 10-12 puan öndedir"

Numan Kurtulmuş: "Şu anda bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci partidir.
28 Şubat - 19.02.2022
Hindistan'daki başörtüsü yasağı İstanbul'da protesto edildi

Hindistan'daki başörtüsü yasağı İstanbul'da protesto edildi

Hindistan'daki başörtüsü yasağı İstanbul'da protesto edildi Hindistan Konsolosluğu önünde eylem yapıldı Hindistan'da günlerdir devam eden başörtüsü yasaklarına yönelik İstanbul'daki Hindistan Konsolosluğu önünde protesto düzenlendi.
28 Şubat - 19.02.2022
Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası sonuçlandı

Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası sonuçlandı

F klavyenin mucidi ve vefatına kadar çoğu rekor olmak üzere Türkiye'ye 83 dünya şampiyonluğu kazandıran İhsan Yener anısına bu yıl 19'uncusu düzenlenen 2022 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası'nın kazananları belli oldu.
28 Şubat - 19.02.2022
Türkiye'nin en büyük tam otomatik otoparkı İzmir'de açıldı: 66,5 milyona mal oldu

Türkiye'nin en büyük tam otomatik otoparkı İzmir'de açıldı: 66,5 milyona mal oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, kentteki otopark sayısını artırma hedefi doğrultusunda Bayraklı'da yapımı tamamlanan Smyrna Otoparkı hizmete açıldı.
28 Şubat - 19.02.2022
28 Şubat'ın 25'inci yıl dönümünde fotoğraf sergisiyle o gün yaşananlar hatırlatılmak istendi

28 Şubat'ın 25'inci yıl dönümünde fotoğraf sergisiyle o gün yaşananlar hatırlatılmak istendi

28 Şubat'ın 25'inci yıl dönümünde fotoğraf sergisiyle o gün yaşananlar hatırlatılmak istendi Bursa'da 28 Şubat post-modern darbesinin 25'inci yıldönümü dolayısıyla açılan fotoğraf sergisiyle gençlere o gün yaşananlar hatırlatılmak istendi.
28 Şubat - 19.02.2022
Yeni Peugeot 308'e bir ödül de kadınlardan geldi

Yeni Peugeot 308'e bir ödül de kadınlardan geldi

yeni Peugeot 308 "Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili" jürisi tarafından "Yılın En İyi Şehirli Otomobili" ödülüne layık görüldü.
28 Şubat - 19.02.2022
Numan Kurtulmuş'tan muhalefete 28 Şubat önerisi

Numan Kurtulmuş'tan muhalefete 28 Şubat önerisi

AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Mehmet Vehbi Dinçerler Spor Salonunun açılışına katıldı.
28 Şubat - 19.02.2022
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: 'Bekamızın ve millî hâkimiyetin imanlı ve sarsılmaz bekçileriyiz'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Bekamızın ve millî hâkimiyetin imanlı ve sarsılmaz bekçileriyiz"

'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları' kapsamında İzmir Bayraklı'da açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, "Bekamızın ve milli hakimiyetin imanlı ve sarsılmaz bekçileriyiz" dedi.
28 Şubat - 19.02.2022
MHP'li Yalçın: 'Bir yıldan önce seçim olmaması gerekir, yani erken seçim hayal'

MHP'li Yalçın: "Bir yıldan önce seçim olmaması gerekir, yani erken seçim hayal"

MHP'li Yalçın: "Bir yıldan önce seçim olmaması gerekir, yani erken seçim hayal" MHP, "Adım Adım 2023"ün fitilini İzmir'den ateşledi MHP'li Yalçın'dan önemli erken seçim ve sistem değişikliği açıklaması İzmir'de düzenlenen "MHP Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısında...
28 Şubat - 18.02.2022
MHP'li Semih Yalçın, İzmir'deki 'Adım Adım 2023' toplantısında konuştu

MHP'li Semih Yalçın, İzmir'deki "Adım Adım 2023" toplantısında konuştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, muhalefet partilerinin henüz cumhurbaşkanı adayı belirlememiş olmasını eleştirdi.
28 Şubat - 18.02.2022
MHP'LİLER BAYRAKLI'DAN İLÇE TURLARINA BAŞLADI

MHP'LİLER BAYRAKLI'DAN İLÇE TURLARINA BAŞLADI

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde 'Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı'nın ilkinde partilileriyle bir araya gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Semih Yalçın, 2023 Haziran'da yapılacak seçimlere kadar tüm ilçeleri gezerek...
28 Şubat - 18.02.2022
MHP'li Semih Yalçın, İzmir'deki 'Adım Adım 2023' toplantısında konuştu Açıklaması

MHP'li Semih Yalçın, İzmir'deki "Adım Adım 2023" toplantısında konuştu Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, muhalefet partilerinin henüz cumhurbaşkanı adayı belirlememiş olmasını eleştirdi.
28 Şubat - 18.02.2022
Numan Kurtulmuş: Ukrayna-Rusya krizi Türkiye'nin ara buluculuğuyla çözülecektir (4)

Numan Kurtulmuş: Ukrayna-Rusya krizi Türkiye'nin ara buluculuğuyla çözülecektir (4)

'VESAYET VE VESAYETÇİLERLE MÜCADELE EDİYORUZ'AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
28 Şubat - 18.02.2022
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Gaziantep'teki STK temsilcileriyle buluştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Gaziantep'teki STK temsilcileriyle buluştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bizim en büyük başarımız vesayetlerle mücadelede başarılı olmaktır.
28 Şubat - 18.02.2022
MHP 'Adım Adım 2023'ün fitilini İzmir'den ateşledi

MHP "Adım Adım 2023"ün fitilini İzmir'den ateşledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından düzenlenen "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" başlıklı toplantıların ilki, İzmir Bayraklı'da gerçekleştirildi.
28 Şubat - 18.02.2022
CHP Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi (3)

CHP Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi (3)

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 6 muhalefet partisi genel başkanının katıldığı Ahlatlıbel'deki yuvarlak masa toplantısına ilişkin, "Bu masanın ayakları, Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a kadar, 784 bin kilometrekarelik vatan toprağının her bir...
28 Şubat - 18.02.2022
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Gaziantep'te spor salonu açılışına katıldı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Gaziantep'te spor salonu açılışına katıldı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 2023'te güçlü Türkiye'yi hep beraber kurarak yola devam edeceklerini belirtti.
28 Şubat - 18.02.2022
Numan Kurtulmuş'tan muhalefete 28 Şubat önerisi

Numan Kurtulmuş'tan muhalefete 28 Şubat önerisi

Numan Kurtulmuş'tan muhalefete 28 Şubat önerisi AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Adamakıllı bir 28 Şubat eleştirisi yapın, o gün 'Türkiye demokrasisine sözümüz var' diyerek ortaya çıkın" "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde geleceğin Türkiye'sine yürüyoruz" Numan...
28 Şubat - 18.02.2022
Numan Kurtulmuş: Ukrayna-Rusya krizi Türkiye'nin ara buluculuğuyla çözülecektir

Numan Kurtulmuş: Ukrayna-Rusya krizi Türkiye'nin ara buluculuğuyla çözülecektir

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilime ilişkin, "Ukrayna ile Rusya arasındaki kriz, ümit ediyoruz ki Türkiye'nin de bu konudaki ara buluculuğuyla çözülecektir" dedi.
28 Şubat - 18.02.2022
TEKNOFEST dikey inişli roket yarışması başvuruları devam ediyor

TEKNOFEST dikey inişli roket yarışması başvuruları devam ediyor

TEKNOFEST kapsamında ve dünyada ilk kez düzenlenen "Dikey İnişli Roket Yarışması" için başvurular devam ediyor.
28 Şubat - 18.02.2022
23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'da başladı

23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'da başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' turnuvasının Aydın ayağının açılışı gerçekleştirildi.
28 Şubat - 18.02.2022
GAZİANTEP - Kurtulmuş: 'Türkiye bir daha IMF gibi ekonomi kuruluşlarının ağına düşmeyecektir'

GAZİANTEP - Kurtulmuş: "Türkiye bir daha IMF gibi ekonomi kuruluşlarının ağına düşmeyecektir"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin üretmesi, istihdamı geliştirmesi, yatırımlarını arttırması ve ihracat yaparak dışardan kazandığı paralarla ekonomisini daha güçlü bir hale getirmek zorunda olduğunu ifade ederek "Dolayısıyla bu istikametten asla geri dönmeyeceğiz,...
28 Şubat - 18.02.2022
Balyoz davasında dosya, mütalaa için savcıya gönderildi

Balyoz davasında dosya, mütalaa için savcıya gönderildi

Balyoz Planı davasında hakkında verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan tutuklu Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.
28 Şubat - 18.02.2022
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel'de 6 muhalefet liderinin bir araya gelmesine ilişkin, "Ekonomi konusunda da sosyal politikalar konusunda da aynı çalışmalar şu anda yapılıyor.
28 Şubat - 18.02.2022
'Balyoz Planı' davasında yeniden yargılanan 7 sanığın dosyası, mütalaa için savcılığa gönderildi

"Balyoz Planı" davasında yeniden yargılanan 7 sanığın dosyası, mütalaa için savcılığa gönderildi

"Balyoz Planı" davasında verilen beraat kararları bozulan aralarında Çetin Doğan'ın da bulunduğu 7 sanığın yeniden yargılandığı davada dosyası, bozma ilamına ve esasa ilişkin görüşünü hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderildi.
28 Şubat - 18.02.2022
'BALYOZ DOSYASI' MÜTALAASINI HAZIRLAMASI İÇİN SAVCIYA GÖNDERİLDİ

'BALYOZ DOSYASI' MÜTALAASINI HAZIRLAMASI İÇİN SAVCIYA GÖNDERİLDİ

YARGITAY'ın 'Balyoz' davasında 7 sanık için verilen beraat kararını bozmasının ardından aralarında 28 Şubat Davası'ndan hükümlü bulunan eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.
28 Şubat - 18.02.2022
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 muhalefet liderinin 28 Şubat'ta yapacağı açıklamaya ilişkin, "Geçmiş 28 Şubat'ta demokrasi rafa kaldırılmıştı, bu 28 Şubat'ta raftan demokrasiyi indireceğiz.
28 Şubat - 18.02.2022
Kılıçdaroğlu Ankara'daki yuvarlak masa toplantısı için ortaya atılan 'Hedefleri Erdoğan'ı yıkmak' iddiasına yanıt verdi

Kılıçdaroğlu Ankara'daki yuvarlak masa toplantısı için ortaya atılan "Hedefleri Erdoğan'ı yıkmak" iddiasına yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefet partisi liderleriyle Ankara'da yuvarlak bir masa etrafında bir araya geldikleri tarihi zirve için yapılan "Hedefleri Erdoğan'ı yıkmak" iddiasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Meselemiz Türkiye, demokrasi, özgürlük, refah. Olay Erdoğan olayı değil, olay Türkiye olayı. Biz Türkiye'yi içinde bulunduğu çıkmazın içinden çıkarmayı istiyoruz" dedi.
28 Şubat - 18.02.2022
Gölcük'de 'Öğrenciler Ustalarla Buluşuyor' etkinliği düzenliyor

Gölcük'de "Öğrenciler Ustalarla Buluşuyor" etkinliği düzenliyor

Gölcük Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle; unutulmaya yüz tutmuş, kültürel mirasımız olan sanatları genç kuşaklara aktarmaya devam ediyor.
28 Şubat - 18.02.2022
Mamak Belediyesi'nden kırsal kalkınmaya destek

Mamak Belediyesi'nden kırsal kalkınmaya destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarımsal üretim için açıkladığı indirim ve destek paketinin ardından harekete geçen Mamak Belediyesi, çiftçilere yüzde 90 hibeyle sebze fidesi vermeye başladı.
28 Şubat - 18.02.2022
Bugün Recep ayının kaçıncı günü ve kaçıncı gecesi? 2022 Bugün Recebin kaçı? 18 Şubat Cuma Receb ayının kaçıncı günüdür?

Bugün Recep ayının kaçıncı günü ve kaçıncı gecesi? 2022 Bugün Recebin kaçı? 18 Şubat Cuma Receb ayının kaçıncı günüdür?

Mübarek 3 ayların ilki olan Recebi Şerif ayı içerisindeyiz. Vatandaşlar, Bugün Recep ayının kaçıncı günü ve gecesi? 2022 Bugün Recebin kaçı? 18 Şubat Cuma Receb ayının kaçıncı günüdür merak etti. Peki, Recep ayının bugün kaçıncı günü? Recebin kaçıncı gecesindeyiz? İşte detaylar...
28 Şubat - 18.02.2022
Miraç kandili ne zaman, hangi gün 2022? Miraç kandiline kaç gün kaldı? Recep ayının 27. gecesine kaç gün var? Miraç kandili gecesine kaç gece var?

Miraç kandili ne zaman, hangi gün 2022? Miraç kandiline kaç gün kaldı? Recep ayının 27. gecesine kaç gün var? Miraç kandili gecesine kaç gece var?

2022 yılının ikinci kandili Miraç Kandili'dir. Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesi idrak edilecektir. Peki, Miraç kandili ne zaman, hangi gün 2022? Miraç kandiline kaç gün kaldı? Recep ayının 27. gecesine kaç gün var? Miraç gecesi hangi gecedir? Miraç kandili gecesi ne zaman? Miraç kandili günü ne zaman? İşte bilgiler...
28 Şubat - 17.02.2022
Recep ayı ne zaman bitiyor? 2022 Recep ayı hangi gün bitecek?

Recep ayı ne zaman bitiyor? 2022 Recep ayı hangi gün bitecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Recep ayı ne zaman bitiyor? Belirlenen üç ayların ne zaman olacağı araştırılırken 2022 Recep ayı hangi gün bitecek sorusunun yanıtı araştırılıyor. Recep, Şaban ve Ramazan hangi aylarda olacağı insanlar tarafından araştırılıyor. 2022 Recep ayının ortası hangi güne denk geldiği merak konusu oluyor. Peki, 2022 Recep ayının ortası hangi gün?
28 Şubat - 17.02.2022
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimsenin eski Türkiye'nin o karanlık siyasi ve ekonomik iklimini geri getirmesine izin vermeyeceğiz.
28 Şubat - 17.02.2022
Siirt'te Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenlendi

Siirt'te Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenlendi

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenlendi.
28 Şubat - 17.02.2022
DEVA Parti'li Yeneroğlu: '28 Şubat, güçlendirilmiş parlamenter sistemin tanıtım günü'

DEVA Parti'li Yeneroğlu: "28 Şubat, güçlendirilmiş parlamenter sistemin tanıtım günü"

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "28 Şubat, bizim için güçlendirilmiş parlamenter sistemin tanıtım günüdür.
28 Şubat - 17.02.2022
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 81 ilde yapılacak

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 81 ilde yapılacak

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) 81 ilde gerçekleştirilecek.
28 Şubat - 17.02.2022
23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'da başlıyor

23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'da başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' organizasyonunun açılış maçı Aydın'da gerçekleştirilecek.
28 Şubat - 17.02.2022
Kartal'da spor eğitimleri başlıyor

Kartal'da spor eğitimleri başlıyor

Kartal Belediyesi, çocukların ve gençlerin farklı branşlarda spor eğitimi almalarını sağlamak amacıyla Kartal'da spor eğitimlerine başlıyor.
28 Şubat - 17.02.2022
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 6 muhalefet partisinin toplantısına ilişkin, "Hiç şüpheniz olmasın tabii ki kazanamayacaklar.
28 Şubat - 17.02.2022
Spor Toto Süper Lig'de 4 haftalık program açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 4 haftalık program açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. hafta müsabakalarının programı belli oldu.
28 Şubat - 16.02.2022
İstanbul Modern Sinema, 30 kısa filmi izleyiciyle buluşturacak

İstanbul Modern Sinema, 30 kısa filmi izleyiciyle buluşturacak

İstanbul Modern Sinema'nın kısa filmlerden oluşan "Gelecek Kısa" adlı seçkisi şubat programı kapsamında erişime açılacak.
28 Şubat - 16.02.2022
AK Parti'li Kılıç'tan, 6 muhalefet partisinin açıklama tarihi olarak 28 Şubat'ı belirlemesine tepki

AK Parti'li Kılıç'tan, 6 muhalefet partisinin açıklama tarihi olarak 28 Şubat'ı belirlemesine tepki

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, 6 muhalefet partisi liderinin, ortak açıklama tarihi olarak 28 Şubat'ı belirlemesini, "28 Şubat, aziz milletimizin hafızasında son derece üzücü hadiselerle yerini almış bir tarihtir.
28 Şubat - 16.02.2022
CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin konuştu Açıklaması

CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin, istişare ve uzlaşı ile çözemeyeceği hiçbir sorununun bulunmadığını belirterek, "Bu bakımdan, Sayın Genel Başkanımızın davetiyle 6 siyasi parti genel başkanının bir araya gelmesi, tarihi bir gelişmedir.
28 Şubat - 16.02.2022
Samsun'da karayaka koyunu ıslah projesi

Samsun'da karayaka koyunu ıslah projesi

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 'Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi'ne başvuruların ilçe müdürlüklerince 28 Şubat tarihine kadar kabul edileceğini duyurdu.
28 Şubat - 16.02.2022
6 muhalefet partisinden herhangi biri Cumhur İttifakı'na katılabilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu

6 muhalefet partisinden herhangi biri Cumhur İttifakı'na katılabilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu

Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 muhalefet partisinden herhangi birinin Cumhur İttifakı'na katılmak istemesi durumunda tepkisinin ne olacağı soruldu. Erdoğan bu soruya "Haşa. Öyle bir şey olur mu? Böyle bir şeye benim kendi tabanım da müsaade etmez" yanıtını verdi.
28 Şubat - 16.02.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Elektrik faturaları) Kabine toplantısında etraflıca görüşeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elektrik faturaları) Kabine toplantısında etraflıca görüşeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının hazırlıklarını yaptığını kaydederek, "İnşallah Kabine Toplantısında etraflıca görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız" dedi.
28 Şubat - 16.02.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Elektrik faturaları) Kabine toplantısında etraflıca görüşeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elektrik faturaları) Kabine toplantısında etraflıca görüşeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının hazırlıklarını yaptığını kaydederek, "İnşallah Kabine Toplantısında etraflıca görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız" dedi.
28 Şubat - 16.02.2022
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Elektrik faturaları) Kabine toplantısında etraflıca görüşeceğiz'

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elektrik faturaları) Kabine toplantısında etraflıca görüşeceğiz"

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının hazırlıklarını yaptığını kaydederek, "İnşallah Kabine Toplantısında etraflıca görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız" dedi.
28 Şubat - 16.02.2022
Karamollaoğlu: '(6 muhalefet partisi genel başkanının yemeği) Bu kervan yoluna devam edecektir'

Karamollaoğlu: "(6 muhalefet partisi genel başkanının yemeği) Bu kervan yoluna devam edecektir"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ortak kaygıları, ülke problemlerini çözme iradesiyle geçen hafta 6 muhalefet partisi genel başkanının çalışma yemeğinde bir araya geldiğini belirterek "Bu tarihi buluşma öncesinde ve sonrasında akla hayale gelmedik iftiralar, senaryolar üretseler...
28 Şubat - 16.02.2022
Kampanya sonuç verdi... Yıldız Teknik Üniversitesi'nde vegan menü hakkı tanındı

Kampanya sonuç verdi... Yıldız Teknik Üniversitesi'nde vegan menü hakkı tanındı

YILDIZ Teknik Üniversitesi'nde çağrılar sonuç verdi, öğrenciler vegan menü hakkını kazandı.
28 Şubat - 16.02.2022
TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Siyaseti kulislerde, lobilerde ve yuvarlak masalarda değil, sokakta ve halkın içinde yapıyoruz'

TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Siyaseti kulislerde, lobilerde ve yuvarlak masalarda değil, sokakta ve halkın içinde yapıyoruz"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, siyaseti kulislerde, lobilerde ve yuvarlak masalarda değil, sokakta ve halkın içinde yapmaya devam edecekleriniz söyledi.
28 Şubat - 16.02.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik faturalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının hazırlıklarını yaptığını belirterek "Kabine toplantısında görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız." dedi.
28 Şubat - 16.02.2022
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 muhalefet partisi liderinin toplantısına tepki: Çok bir araya gelirler ama bir şey çıkmaz

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 muhalefet partisi liderinin toplantısına tepki: Çok bir araya gelirler ama bir şey çıkmaz

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde bir araya gelen 6 muhalefet partisi liderine tepki gösterdi. Erdoğan, "Çok bir araya gelirler ama bir şey çıkmaz." dedi.
28 Şubat - 16.02.2022
Yeni nesil çevre ve enerji teknolojileri TEKNOFEST'te

Yeni nesil çevre ve enerji teknolojileri TEKNOFEST'te

TEKNOFEST teknoloji yarışmaları kapsamında SANKO yürütücülüğünde düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile çevreye duyarlı uygulamalar konusunda farkındalığın artırılarak toplumda enerji verimliliği kültürünün oluşturulması amaçlanıyor.
28 Şubat - 16.02.2022
Ölçü ve tartıda son beyan tarihi 28 şubat

Ölçü ve tartıda son beyan tarihi 28 şubat

Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ölçü ve tartı aletlerinin beyanname verme süresinin 28 Şubat'ta sona ereceği belirtildi.
28 Şubat - 16.02.2022
Çağrılar sonuç verdi: Vegan Derneği ve YTÜ öğrencileri vegan menü hakkını kazandı

Çağrılar sonuç verdi: Vegan Derneği ve YTÜ öğrencileri vegan menü hakkını kazandı

Vegan Derneği'nin Yıldız Teknik Üniversitesi yemekhanesini dönüştürmek ve üniversitede "yeşil tabak" sayısını artırmak için YTÜ Vegan Vejetaryenler Topluluğu ile yürüttüğü kampanya olumlu sonuç verdi.
28 Şubat - 16.02.2022
Kartallı kadınlar için 'Öz Savunma Atölyesi' başlıyor

Kartallı kadınlar için 'Öz Savunma Atölyesi' başlıyor

Kurulduğu günden bu yana Kartal'da kadınların, ailelerin ve çocukların sorun ve beklentilerini merkezine alarak kapsamlı çalışma ve projelere imza atan Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadınlar için 'Öz Savunma Atölyesi'ni başlatıyor.
28 Şubat - 16.02.2022
Hulki Cevizoğlu kimdir? Hulki Cevizoğlu hangi partili, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hulki Cevizoğlu hayatı ve biyografisi!

Hulki Cevizoğlu kimdir? Hulki Cevizoğlu hangi partili, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hulki Cevizoğlu hayatı ve biyografisi!

Hulki Cevizoğlu kimdir sorusu siyaset programlarında dikkat çeken açıklamalarıyla gündem olan Hulki Cevizoğlu hakkında gündem konusu oldu. Gündeme ilişkin yorumlarıyla dikkat çeken Hulki Cevizoğlu merak edilen isimler arasında bulunuyor. Peki, Hulki Cevizoğlu kimdir? Hulki Cevizoğlu hangi partili, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hulki Cevizoğlu hayatı ve biyografisi! İşte detaylar haberimizde...
28 Şubat - 15.02.2022
BAKAN ÖZER: ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU İLE İLGİLİ YÖNETMELİK HAZIR - TAMAMI FTP'DE

BAKAN ÖZER: ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU İLE İLGİLİ YÖNETMELİK HAZIR - TAMAMI FTP'DE

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Güneydoğu İlleri Mesleki Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.
28 Şubat - 15.02.2022
Buldan, HDP Grup Toplantısı'nda konuştu

Buldan, HDP Grup Toplantısı'nda konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP, bu ülkenin geleceğinin adıdır.
28 Şubat - 15.02.2022
Bakan Özer, Mesleki Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı

Bakan Özer, Mesleki Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı

- Bakan Özer, Mesleki Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı Bakan Özer: "Mesleki Eğitim Liseleri ile 28 Şubat zihniyetinin kat sayı uygulamasının kaybettirdiği öz güveni yeniden sağlıyoruz" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep'te düzenlenen Mesleki Eğitim Değerlendirme...
28 Şubat - 15.02.2022
GAZİANTEP - Bakan Özer: 'Meslek liseleri, yurt dışına ihracat yapan bir okul türüne dönüşüyor'

GAZİANTEP - Bakan Özer: "Meslek liseleri, yurt dışına ihracat yapan bir okul türüne dönüşüyor"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinin, bir zamanlar başarılı öğrencilerin gitmek istemediği okul türünden, kapasitesi artan patent, faydalı model, marka, tasarım, tescil üreten ve tarihinde ilk defa yurt dışına ihracat yapan bir okul türüne dönüştüğünü belirtti.
28 Şubat - 15.02.2022
İstanbul 15 günlük hava durumu! 15-28 Şubat İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı?

İstanbul 15 günlük hava durumu! 15-28 Şubat İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı?

İstanbul 15 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Vatandaşlar 15 günlük hava durumu İstanbul tahminleriyle planlarını yapmaya başladı. İstanbul'da 10 günlük hava durumu ve 15 günlük hava durumu araştırmaları yapılıyor. Yarın yağmur yağacak mı, yağış var mı, yarın hava nasıl olacak, hafta sonu hava nasıl olacak gibi sorularla hava tahminleri hakkında bilgi toplanıyor. Peki, İstanbul'da 15 günlük hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İşte detaylar...
28 Şubat - 15.02.2022
Kılıçdaroğlu'ndan 'Elektriği derhal kesilmeli' diyen Bahçeli'ye 'kandilli' yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan "Elektriği derhal kesilmeli" diyen Bahçeli'ye "kandilli" yanıt

MHP lideri Devlet Bahçeli, elektrik faturaları zamlarının geri çekilmediği takdirde fatura ödemeyeceğini söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Faturasını ödemezse elektriği derhal kesilmelidir" tepkisini gösterdi. Kılıçdaroğlu ise Bahçeli'ye yanıt vererek, "Örgütlerine 'Kılıçdaroğlu'na kandil gönderin' demiş. Onları partinin müzesine koyacağım, 'Elektrik zamlarını savunan Devlet Bahçeli'nin bana gönderdiği kandiller' diye göstereceğim" dedi.
28 Şubat - 15.02.2022
Kılıçdaroğlu: 6 partinin genel başkanı önemli bir başarıya imza attı

Kılıçdaroğlu: 6 partinin genel başkanı önemli bir başarıya imza attı

Kılıçdaroğlu: 6 partinin genel başkanı önemli bir başarıya imza attıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "6 partinin genel başkanı, Türk siyaset tarihinde önemli bir başarıya imza attı ve bir araya geldi.
28 Şubat - 15.02.2022
Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP, bu ülkenin geleceğinin adıdır.
28 Şubat - 15.02.2022
Bahçeli: 6+1 formatında buluştular

Bahçeli: 6+1 formatında buluştular

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 muhalefet partisi liderinin bir araya geldiği koplantıya ilişkin, "Zorlaya zorlaya 12 Şubat akşamı Ahlatlıbel'de 6 sandalyeli bir masanın çevresinde 6+1 formatında buluştular.
28 Şubat - 15.02.2022
Aydemir'den İhya Kültürü vurgusu

Aydemir'den İhya Kültürü vurgusu

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili Aydemir, TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye ekonomisine ilişkin tespitleri paylaştı, Kur Korumalı Mevduat hesabında elde edilen başarıyı aktardı, enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadelede kararlı olduklarını belirtti.
28 Şubat - 15.02.2022
Oppo, Mobil Dünya Kongresi'nde son teknoloji ve yeni ürünlerini tanıtacak

Oppo, Mobil Dünya Kongresi'nde son teknoloji ve yeni ürünlerini tanıtacak

Oppo, Mobil Dünya Kongresi'nde yeni bağlantı çözümünü, mobil teknolojilerini, artırılmış gerçeklik ve 5G alanlarında kaydettiği AR-GE başarılarını ve amiral gemisi yeni ürünlerini tanıtacak.
28 Şubat - 15.02.2022
KOBİ'lere ABD pazarına e-ihracat seferberliği

KOBİ'lere ABD pazarına e-ihracat seferberliği

TOBB ve Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey), girişimcileri ABD pazarında desteklemek için harekete geçti.
28 Şubat - 15.02.2022
Son dakika! Bahçeli, 6 liderin tarihi zirvesine elindeki karikatür üzerinden sert çıktı: Zillet ittifakı bölücülük ittifakıdır

Son dakika! Bahçeli, 6 liderin tarihi zirvesine elindeki karikatür üzerinden sert çıktı: Zillet ittifakı bölücülük ittifakıdır

Son dakika! 6 muhalefet partisi liderinin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği tarihi zirve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de hedefindeydi. Partisinin grup toplantısında eline aldığı bir karikatür üzerinden 6 lidere sert çıkan Bahçeli, "Zillet ittifakı çürümüş ve çözülmüştür. Bölücülük ittifakıdır, PKK ittifakıdır, FETÖ ittifakıdır. Türkiye düşmanlarının ve HDP'nin gözetimi ve denetimi altındadır. 28 Şubat'a gün verilmesi tesadüf değildir" dedi.
28 Şubat - 15.02.2022
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, altı muhalefet partisinin genel başkanlarının yaptığı toplantıyla ilgili, "Yuvarlak masa etrafında toplanmanın manası iyi anlaşılmıştır.
28 Şubat - 15.02.2022
Muhsin Yazıcıoğlu ne zaman öldü? Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatı, ölüm tarihi

Muhsin Yazıcıoğlu ne zaman öldü? Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatı, ölüm tarihi

Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu 1954 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. 1972 yılında Ankara'ya üniversite eğitimi için gitti ve burada Ülkü Ocakları Genel Merkezinde görev aldı. Peki, Muhsin Yazıcıoğlu kimdir, nereli? Muhsin Yazıcıoğlu ne zaman öldü? Muhsin Yazıcıoğlu ne zaman vefat etti? İşte detaylar...
28 Şubat - 14.02.2022
AK Partili Yılmaz: 'Kirli ittifak milletimizden gereken cevabı alacaktır'

AK Partili Yılmaz: "Kirli ittifak milletimizden gereken cevabı alacaktır"

TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, 6 siyasi parti liderinin bir araya geldiği toplantıya ilişkin, "Aziz milletimiz bunların yazdıkları senaryonun, oynadıkları oyunların farkında olup, bu kirli ittifaka öyle bir tokat atacaktır ki, bunların...
28 Şubat - 14.02.2022
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Yunanistan karşılaşmaları kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Yunanistan karşılaşmaları kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan ile oynayacağı iki karşılaşma için 18 kişilik kadrosu belli oldu.
28 Şubat - 14.02.2022
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi

İYİ Parti Meclis Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, 6 muhalefet partisinin genel başkanlarının bir araya geldiği toplantıyı anımsatarak, "12 Şubat'ta yapılan zirve, birbirleriyle aynı Türkiye fotoğrafına da sahip olduğunu söyleyemeyeceğimiz ama her birisi iyi bir Türkiye arayışında olan...
28 Şubat - 14.02.2022
AK Parti'li Yılmaz: 'Kirli bir ittifakın karşısında en büyük birlikteliğimiz milletle olacaktır'

AK Parti'li Yılmaz: "Kirli bir ittifakın karşısında en büyük birlikteliğimiz milletle olacaktır"

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Gizli ve kirli bir ittifakın karşısında en büyük birlikteliğimiz milletle olacaktır.
28 Şubat - 14.02.2022
AK Parti'li Aydemir, 6 muhalefet partisinin ikinci toplantısını 28 Şubat'ta planlamasını eleştirdi

AK Parti'li Aydemir, 6 muhalefet partisinin ikinci toplantısını 28 Şubat'ta planlamasını eleştirdi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 6 muhalefet partisi genel başkanının ikinci toplantısının 28 Şubat'ta planlanmasına ilişkin, "28 Şubat, demokrasinin katledildiği bir zaman dilimidir.
28 Şubat - 14.02.2022
Engelleri ortadan kaldıracak teknolojiler TEKNOFEST'te yarışıyor

Engelleri ortadan kaldıracak teknolojiler TEKNOFEST'te yarışıyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve Türkiye Beyazay Derneği yürütücülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışmasına başvurular başladı.
28 Şubat - 14.02.2022
'Kur Korumalı Mevduat' uygulamasında kritik tarih 17 Şubat

'Kur Korumalı Mevduat' uygulamasında kritik tarih 17 Şubat

Hükümetin dövizdeki aşırı yükselişe karşı uygulamaya koyduğu ve doların bir gecede 18 TL seviyelerinden 13 TL bandına inmesini sağlayan Kur Korumalı Mevduat uygulaması için kritik tarih 17 Şubat.
28 Şubat - 14.02.2022
THY'den Ukrayna yolcularına bilet iadesiyle değişiklik hakkı duyurusu Açıklaması

THY'den Ukrayna yolcularına bilet iadesiyle değişiklik hakkı duyurusu Açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna'daki gelişmeler nedeniyle bu ülkeye bilet alan yolcularına tanınan iade ve değişiklik haklarına ilişkin duyuruda bulundu.
28 Şubat - 14.02.2022
'Değerli konut vergisi beyannamesinde son haftaya girildi'

"Değerli konut vergisi beyannamesinde son haftaya girildi"

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "2022 yılına ilişkin değerli konut vergisinin beyanı için son gün 21 Şubat Pazartesi iken, ilk taksit ödemelerinin de 28 Şubat'ta yapılması gerekiyor" dedi.
28 Şubat - 14.02.2022
Altındağ'da çiftçilere tohum desteği

Altındağ'da çiftçilere tohum desteği

Geçtiğimiz yıllarda çiftçilere arpa, buğday ve Macar fiği tohumu desteği veren Altındağ Belediyesi, bu yıl da çiftçilere nohut desteği verecek.
28 Şubat - 14.02.2022
Zirvede gergin anlar! Ahmet Davutoğlu ittifak yerine 'koalisyon protokolü' ismini önerdi, liderler sıcak bakmadı

Zirvede gergin anlar! Ahmet Davutoğlu ittifak yerine "koalisyon protokolü" ismini önerdi, liderler sıcak bakmadı

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın katılımıyla gerçekleşen liderler zirvesine ilişkin mutabakat metni 28 Şubat'ta açıklanacak. Görüşmede Davutoğlu'nun, birlikteliklerine ittifak yerine "koalisyon protokolü" demeyi önerdiği ancak buna diğer liderlerin sıcak bakmadığı öğrenildi.
28 Şubat - 14.02.2022
13 Şubat 2022 Haberleri

13 Şubat 2022 Haberleri

13 Şubat 2022 Manşet Haberleri.
28 Şubat - 14.02.2022
title