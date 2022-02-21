28 Şubat Haberleri - 28 Şubat Haber - Haberler

AK Partili Yılmaz: "Kirli ittifak milletimizden gereken cevabı alacaktır"

TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, 6 siyasi parti liderinin bir araya geldiği toplantıya ilişkin, "Aziz milletimiz bunların yazdıkları senaryonun, oynadıkları oyunların farkında olup, bu kirli ittifaka öyle bir tokat atacaktır ki, bunların...

28 Şubat - 14.02.2022