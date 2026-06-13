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İran'ın öldürülen dini lideri Ali Hamaney, 9 Temmuz'da defnedilecek

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ABD ve İsrail'in 28 Şubat saldırısında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney, 9 Temmuz'da Meşhed'de İmam Rıza türbesine defnedilecek. Tahran ve Kum'da da cenaze törenleri düzenlenecek.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği saldırıda ölen İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in 9 Temmuz'da Meşhed şehrinde düzenlenecek törenle defnedileceği duyuruldu.

İran devlet televizyonu, ABD ile İsrail tarafından başkent Tahran'a 28 Şubat'ta düzenlenen saldırıda öldürülen İran dini lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine ilişkin bilgileri paylaştı. Açıklanan takvime göre Ali Hamaney için 4 ve 5 Temmuz'da Tahran'da veda töreni düzenlenecek, ardından 6 Temmuz'da Tahran'da, 7 Temmuz'da ise Kum'da cenaze törenleri yapılacak. Ali Hamaney, 9 Temmuz'da ise Meşhed şehrinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından İmam Rıza türbesine defnedilecek. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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