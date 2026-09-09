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ABD’nin İran’la savaşında 30 askeri daha yaralandı

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ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) göre İran ile savaş sırasında 30 ABD askeri daha yaralandı.

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) göre İran ile savaş sırasında 30 ABD askeri daha yaralandı.

İran ile ABD arasındaki saldırıların şiddeti yeniden arttı. Pentagon'un veri tabanına göre İran'la savaş sırasında 30 ABD askeri daha yaralandı. ABD'nin İran'a karşı 28 Şubat'ta başlayan savaşından bu yana yaralanan ABD askerlerinin sayısı 820'ye yükseldi.

Savaş sırasında 18 ABD askeri ise ölmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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