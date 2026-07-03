ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Hamaney için devlet töreni düzenleniyor

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da devlet töreni düzenleniyor.

Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde düzenlenen devlet törenine İranlı yetkililer ve halkın yanı sıra birçok ülke temsilcisi katılıyor.

Tören Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde saygı duruşuyla başladı.

Törene Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılıyor.

Hamaney için düzenlenen ve gün boyu sürecek olan devlet törenine yaklaşık 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanları, dışişleri bakanları ve hükümetlerin özel temsilcilerinin katılım sağlaması bekleniyor.