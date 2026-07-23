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İsrail: Suudi Arabistan'ın İbrahim Anlaşmaları'na katılımı tarihi barış atılımı olur

İsrail: Suudi Arabistan'ın İbrahim Anlaşmaları'na katılımı tarihi barış atılımı olur
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İsrail Başbakanlık Ofisi, ABD ile ortak askeri harekatın ardından Suudi Arabistan'ın İbrahim Anlaşmaları'na katılımının Orta Doğu'da barış için tarihi bir fırsat olduğunu ve bu adımın bölgede yeni diplomatik fırsatlar doğuracağını açıkladı.

(ANKARA) - İsrail Başbakanlık Ofisi, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik ortak askeri harekatının ardından bölgede yeni diplomatik fırsatlar doğduğunu savunarak, Suudi Arabistan'ın İbrahim (Abraham) Anlaşmaları'na katılımının Orta Doğu'da barış açısından "tarihi bir atılım" olacağını belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tahran'daki soykırımcı rejime karşı ABD ve İsrail'in ortak askeri harekatı ile İsrail'in, İran'ın terör eksenini ezmesi, barış çemberini genişletme imkanı yaratmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ın Abraham Anlaşmaları'na katılımına ilişkin değerlendirmesine de atıfta bulunularak, "ABD Başkanı Donald Trump'ın dediği gibi, 'Suudi Arabistan'ın İbrahim Anlaşmaları'na katılması, Orta Doğu'da barış için tarihi bir atılım olurdu'" denildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, açıklamasını "Güç üzerinden barış..." ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA
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