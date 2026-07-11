Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu

İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından dini liderlik makamına oturan Mücteba Hamaney, cumartesi günü resmi Telegram hesabı üzerinden yazılı bir açıklama paylaştı. Babası için aylar sonra düzenlenen cenaze merasimlerinin bitişine denk getirilen bu açıklamada tansiyonu yeniden yükseltecek sert ifadeler yer aldı.

İNTİKAM SÖZÜ VERDİ

Mücteba Hamaney'in yayımladığı mesajda, "Şehit liderimize sesleniyorum: Size söz veriyoruz ki, sizin pak kanınızın ve bu iki savaşta şehit düşen tüm kardeşlerimizin kanının intikamını, bu suçlu ve rezil katillerden alacağız. Bu intikam, milletimizin ortak talebidir ve mutlaka gerçekleşecektir. Adları tepeden tırnağa bilinen bu suçlular, kendi yataklarında huzur içinde öleceklerini sanmasınlar. Şunu iyi bilsinler ki, bu dava benim ya da başka bir yetkilinin varlığına bağlı değildir. Biz burada olsak da olmasak da bu gerçekleşecektir. Yakında, dünyanın dört bir yanındaki özgürlük yanlısı insanlar, bu ilahi görevin her bir parçasını yerine getirecektir.” ifadelerine yer verdi.

BABASI CUMA GÜNÜ MEŞHED'DE DEFNEDİLDİ

ABD ve İsrail saldırısında öldürülen İran Dini Lideri Hamaney, Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde defnedilmişti. Cenazede Trump'a yönelik ölüm sloganları atılırken, saldırıda ağır yaralanan ve yeni lider ilan edilen Mücteba Hamaney'in cenazede olmadığı dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com