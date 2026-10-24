Hürmüz Boğazı'nda Ekim'de 28 gemi saldırısıyla rekor kırıldı

Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü verilerine göre Ekim ayı, Hürmüz Boğazı ve yakınındaki su yollarında İran savaşının başlamasından bu yana ticari gemilerin en çok saldırıya uğradığı ay oldu.

Washington merkezli ve 2017'den beri dünya çapındaki deniz güvenliği olaylarını takip eden düşünce kuruluşu olan Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü'nün verilerine göre Ekim ayında Hürmüz Boğazı ve çevresindeki su yollarında gemilere yönelik 28 saldırı gerçekleştirildi. Böylece Ekim ayında Hürmüz Boğazı ve çevresindeki gemi saldırıları rekor seviyeye ulaştı. Hürmüz Boğazı ve çevresindeki su yollarında savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana 113 saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıların büyük çoğunluğundan İran sorumlu olsa da ABD ordusu da uyguladığı ablukanın bir parçası olarak bazı gemileri hedef aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı