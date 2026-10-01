Haberler

ANAHTAR Partili Tanrıöver: Ağıralioğlu'ndan başörtüsü düşmanı çıkmaz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ANAHTAR Partili Tanrıöver: Ağıralioğlu'ndan başörtüsü düşmanı çıkmaz Haber Videosunu İzle
ANAHTAR Partili Tanrıöver: Ağıralioğlu'ndan başörtüsü düşmanı çıkmaz
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANAHTAR Parti Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Hakan Tanrıöver, Haberler.com'un Meclis bahçesinden gerçekleştirdiği canlı yayında, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun Fatma Betül Sayan Kaya üzerinden yaptığı açıklamanın ardından yöneltilen "başörtüsü düşmanlığı" eleştirilerine yanıt verdi. Tanrıöver, "Bu asla kabul edilemez" diyerek 28 Şubat dönemindeki mücadelelerini hatırlattı ve "Bu iftira bize atılamaz. Güneşi balçıkla sıvayamazsınız" ifadelerini kullandı.

  • ANAHTAR Parti Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Hakan Tanrıöver, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'na yönelik başörtüsü düşmanlığı suçlamasını reddetti.
  • Tanrıöver, partisinin 28 Şubat sürecinde başörtüsü özgürlüğü için düzenlenen eylemlerde ve Malatya Yeşilyurt Cezaevi'ndeki mücadelede yer aldığını belirtti.
  • Tanrıöver, fon soruşturmasının tartışmanın önüne geçirilmemesi ve iddiaların açıklığa kavuşturulması gerektiğini savundu.

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'na yönelik başörtüsü ithamına partisinden dikkat çeken bir yanıt geldi. Haberler.com canlı yayınına katılan ANAHTAR Partili Muhammed Hakan Tanrıöver, tartışmanın fon soruşturmasının önüne geçirilmemesi gerektiğini savundu.

AĞIRALİOĞLU'NUN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun Fatma Betül Sayan Kaya üzerinden yaptığı açıklama tartışmalara neden oldu. Ağıralioğlu'nun açıklamasında başörtüsüne vurgu yapması üzerine kendisine "başörtüsü düşmanlığı" yaptığı yönünde eleştiriler yöneltildi. Haberler.com'un Meclis bahçesinden gerçekleştirdiği özel yayında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve spiker Melis Yaşar'ın konuğu olan ANAHTAR Parti Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Hakan Tanrıöver'e de bu tartışma soruldu.

"BU ASLA KABUL EDİLEMEZ"

ANAHTAR Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanrıöver, Ağıralioğlu'na yönelik suçlamalara sert tepki göstererek, "Bu asla kabul edilemez" dedi. Partisinin ve Ağıralioğlu'nun geçmişte başörtüsü yasağına karşı verdiği mücadeleyi hatırlatan Tanrıöver, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Genel Başkanımızın yaşantısı, özel yaşantısı, mücadelesi asla böyle bir itham ve iftira karşısında verilecek bütün cevapları vermektedir. "

"BU İFTİRA BİZE ATILAMAZ"

ANAHTAR Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanrıöver, başörtüsü özgürlüğü için gerçekleştirilen eylemlere de atıfta bulunarak Ağıralioğlu'na yöneltilen eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını savundu. "El ele eylemlerinin en ön safında biz vardık. Malatya, Yeşilyurt Cezaevi'nde 28 Şubat'ta başörtüsüne özgürlük dediği için işkence gören kardeşlerimizin, mücadele arkadaşlarımızın yanında biz vardık. Bu iftira bize atılamaz. Güneşi balçıkla sıvayamazsınız." Tanrıöver, tartışmanın asıl meselenin önüne geçirilmemesi gerektiğini belirterek fon soruşturmasına dikkat çekti.

"SAYIN YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NDAN ASLA BİR BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANI ÇIKARAMAZSINIZ"

Fon soruşturmasındaki iddiaların açıklığa kavuşturulması gerektiğini savunan Tanrıöver, Ağıralioğlu'nun sözleri üzerinden farklı bir tartışma yürütülmesine karşı çıktı. Tanrıöver, "Esas yapılması gereken, esas çözülmesi gereken konuların üstünü bununla perdeleyemezsiniz. Sayın Yavuz Ağıralioğlu'ndan asla bir başörtüsü düşmanı çıkaramazsınız. Bu tutmaz." ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNizamettin Altunyay:

neyi cikmiyor adam kendisi dedi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İntihar etmek için köprüye çıktı! Polis 1 saat boyunca ikna etmeye çalıştı

Gece yarısı tüm ekipler oraya koştu!
Gülşen Bubikoğlu için yaz bitmedi! Bodrum'dan fotoğraf paylaştı

Gülşen Bubikoğlu'ndan son Bodrum fotosu: Yaz uzatmalarda
Elazığ'da sokak ortasında dehşet! Araya alıp acımasızca darbettiler

Sokak ortasında meydan dayağı kameralara yansıdı

Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu

El konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Sinop'ta tekne alabora oldu! 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis aranıyor

Sinop'ta iki polisin olduğu tekne alabora oldu! 1'i öldü, 1'i kayıp
Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı

Fon krizinde peş peşe kararlar! İki üst düzey yönetici için yolun sonu
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi

Yeni deprem için adres verdi!