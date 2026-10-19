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Devrim Muhafızları Danışmanı füze depolarında hasar olmadığını öne sürdü

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Devrim Muhafızları Danışmanı Nakdi, ABD ve İsrail'in füze depolarına saldırılarının hasara yol açmadığını öne sürdü. Nakdi, 28 Şubat'tan bu yana ABD ve İsrail'e ait 240'tan fazla hava aracını imha ettiklerini ileri sürerek stratejik depoların sağlam kaldığını savundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Danışmanı Muhammed Rıza Nakdi, ABD ve İsrail'in İran'daki füze depolarına yönelik saldırılarının bu tesislerde hasara yol açmadığını öne sürerek, "Füze merkezleri ağır bombardımanda hiç zarar görmedi. Ülkenin stratejik depoları sağlam kaldı." dedi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre Nakdi, ülkesinin füze stoklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail'in İran karşısında yenilgiye uğradığını savunan Nakdi, saldırıların füze depolarına zarar vermediğini iddia etti.

Nakdi, "Füze merkezleri ağır bombardımanda hiç zarar görmedi. Ülkenin stratejik depoları sağlam kaldı." ifadelerini kullandı.

Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ve İsrail'e ait 240'tan fazla hava aracını imha ettiklerini ileri süren Nakdi, "ABD'liler Afganistan ve Irak'ta iç muhalefetle karşı karşıya kaldılar ve yenildiler. Şimdi de şehadete hazır tek vücut İran'a karşı kara operasyonuna cesaret edemiyorlar." dedi.

Kaynak: AA
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